Pivo za 2,50 eura, hranolčeky za 3 eurá: Navštívili sme novú slovenskú pláž, do vody sme však ani nevkročili. Je úplne zadarmo

Po mesiacoch príprav sa z opustenej húštiny stalo miesto, vďaka ktorému by sme mohli zabudnúť na Chorvátsko a dovolenkovať doma. Ako však táto mestská pláž vyzerá v skutočnosti? Zbalili sme si plavky, deku, uterák a vyrazili na novú pláž, aby sme vám vedeli povedať, či sa sem oplatí merať cestu.

Slnečný júnový víkend sme zakončili návštevou novootvorenej mestskej pláže na Liptovskej Mare, ale zostali sme sklamaní. Letná oáza len pár kilometrov od centra mesta Liptovský Mikuláš sa síce oficiálne zmenila na nový letný bod programu Liptákov, no realita zatiaľ zaostáva za očakávaniami.

Voda na dosah, slnečné lúče, výhľady na okolité hory, bufet a tanečná hudba. Znie to ako ideálne strávený čas po práci alebo cez víkend počas letnej sezóny. Z diaľky to vyzerá sľubne, no čím sme sa približovali bližšie, tým viac sme si všímali nedostatky.

Nová mestská pláž, ktorá sa nachádza na východnom brehu Liptovskej Mary v mestskej časti Palúdzka, sa otvorila pre verejnosť v sobotu 28. júna. Pláž meria 700 metrov a zaberá celkovú plochu 5-tisíc metrov štvorcových.

Okrem novej pláže sa na Liptovskej Mare aktuálne nachádzajú ďalšie dve verejné pláže. Jednu nájdete v kempe v Liptovskom Trnovci, kde je vstup spoplatnený. Druhá pláž je v obci Liptovská Sielnica, kde je vstup bezplatný. Na obidvoch týchto plážach je v hlavnej letnej sezóne problém s parkovaním a zároveň je tam zvyčajne hlava na hlave.

Nová mestská pláž nás neohúrila

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného