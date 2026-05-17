Ich dokonalý imidž klamal: Známe osobnosti, ktoré boli obvinené z toxického a manipulatívneho správania

Hollywood a zábavný priemysel často pôsobia navonok ako svet úspechu, slávy a dokonalosti. V zákulisí sa však v posledných rokoch čoraz častejšie objavujú obvinenia, ktoré ukazujú odvrátenú stránku niektorých známych osobností.
Viacerí slávni muži boli totiž verejne spájaní s toxickým správaním, manipuláciou vo vzťahoch alebo nevhodným zaobchádzaním s partnerkami či kolegyňami. Problematické správanie sa tak netýka len ľudí z vášho okolia či dokonca bývalého priateľa, s ktorým ste sa kvôli tomu rozišli, ale aj známych osobností, o ktorých by ste to zrejme ani nepovedali. Koho do tejto skupiny mužov radí portál She Knows?
Jason Derulo
Bolo 5. októbra, keď Jason Derulo čelil žalobe od speváčky Emazy Gibson. Podľa súdnych dokumentov, ktoré získal Us Weekly, umelkyňa obvinila speváka hitu Trumpets z nechcených sexuálnych návrhov s cieľom posunúť svoju kariéru vpred.
“Počas nahrávania hudby Derulo informoval Emazy, že ak chce byť úspešná v biznise, resp. v hudobnom priemysle, bude musieť absolvovať a ísť von s “kozou kožu a rybími šupinami”, čo je haitský odkaz na vykonávanie sexuálnych rituálov, obetovanie kozy, kozej krvi a užívanie kokaínu,“ uvádzajú súdne dokumenty.
Okrem sexuálnych návrhov si speváčka spomenula aj na situáciu, keď jej Derulo ponúkol drink a neprijal odpoveď “nie”, keď nechcela ďalej piť. “Povedala som mu, že nie som alkoholička… Nepočúval ma a stále na mňa tlačil,“ povedala pre NBC News. Aby toho nebolo málo, inokedy na ňu Jason vybehol a kričal, lebo meškala do štúdia, pričom bol vzdialený od jej tváre len pár centimetrov.
