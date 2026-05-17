Lejak neprestáva, letné počasie nečakajte: Už o pár dní však príde zlom, teploty pôjdu hore

Na severe Slovenska treba počítať v nedeľu večer s dažďom. Do 20.00 h platia výstrahy prvého stupňa. Do polnoci by mali zostať v platnosti výstrahy prvého stupňa pred vetrom na juhovýchode krajiny. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
V okresoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce a Trebišov treba počítať s vetrom v nárazoch do 75 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.
Ústav tiež varoval pred dažďom v takmer celom Žilinskom kraji a vo viacerých okresoch Prešovského a Banskobystrického kraja. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížil.
Aké počasie nás čaká v najbližších dňoch?
Sucho je konečne minulosťou a záhradkári či poľnohospodári sa určite potešili tomu, že v posledných dňoch Slovensko zasiahla vlna dažďa. Zrážky môžeme očakávať aj v pondelok či utorok, no následne ustanú. Teploty v posledných dňoch sa držali pri 11 až 14 stupňoch, to sa ale budúci týždeň zmení.
V nadchádzajúcich dňoch bude počasie ovplyvňovať tlaková výš, informuje iMeteo. To znamená, že husté oblaky postupne vystrieda mierne zamračená obloha. Výnimočne sa môžu ešte vyskytnúť aj prehánky, najmä v horských oblastiach.
„Počasie bude ovplyvňovať tlaková výš nad vnútrozemím Európy, avšak vo vyšších vrstvách atmosféry sa bude nachádzať plytká tlaková níž. Po okraji tlakovej výše k nám bude od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch. To spôsobí, že teploty sa v priebehu budúceho týždňa budú pohybovať maximálne v intervale od +17 do +24 °C, teda tesne pod hranicou letného dňa,“ pokračuje iMeteo.
Teploty nad 25 ale nečakajte. Najteplejší by však mal byť víkend, čo je ideálne na program v prírode alebo v meste. Aj keď teploty nebudú letné, vyskytnúť sa môžu rýchle búrky. Do konca mája nás čaká premenlivé počasie, no na typické letné teploty si ešte budeme musieť počkať.
