Šrobová splnila podmienku, dokončila zjazd: Vlhová môže štartovať, pôjde prvá

Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová zašla v zjazde do tímovej kombinácie na ZOH 2026 26. čas. Na zjazdovke Tofana v Cortine d’Ampezzo zaostala za najrýchlejšou Američankou Breezy Johnsonovou o 10,07 sekundy.
Jej tímová kolegyňa Petra Vlhová, ktorá sa vráti do súťažného diania po vyše dvojročnej pauze zapríčinenej zranením kolena, tak vyštartuje v slalome ako prvá v poradí. Zjazd dokončilo 26 z 28 pretekárok, druhá časť kombinácie (14.00 h) pôjde v obrátenom poradí.
V prvej časti tímovej kombinácie dosiahla najlepší čas Johnsonová, čerstvá olympijská šampiónka v zjazde, ktorá síce v technickej strednej časti niekoľkokrát zišla z ideálnej línie, ale rovnako ako v nedeľu nestratila rýchlosť a ideálne jej vyšla spodná kĺzavá pasáž.
Shiffrinová má výhodu
Vytvorila tak výbornú východiskovú pozíciu krajanke a slalomovej superstar Mikaele Shiffrinovej, ktorá bude popoludní útočiť na zlato. Druhú najlepšiu jazdu predviedla Rakúšanka Ariane Rädlerová, za Johnsonovou zaostala iba o šesť stotín. Rädlerová využila nízke štartové číslo tri, keď bola ešte dobrá viditeľnosť, s pribúdajúcim časom totiž zjazdovku zahalil tieň.
V slalome sa bude snažiť minimálnu stratu skresať jej krajanka Katharina Huberová. Tretia bola v kombinačnom zjazde domáca Talianka Laura Pirovanová s mankom 27 stotín, druhá časť bude patriť jej tímovej partnerke Martine Peterliniovej.
Najvyššie ambície bude mať v slalomárskej časti ďalšia Američanka Paula Moltzanová, keďže jej kolegyňa Jackie Wilesová zaostala za krajankou Johnsonovou len o 45 stotín. Z piatej pozície bude atakovať pódium Rakúšanka Katharina Truppeová (+0,60), zo šiestej nemecká univerzálka Emma Aicherová (+0,74). Najväčšia talianska nádej a bronzová medailistka z klasického zjazdu Sofia Goggiová vypadla v dolnej časti trate a jej krajanka Lara Della Meová sa tak na slalom nepostaví.
Šrobová vyviazla so šťastím
Šrobová, ktorá s číslom 28 uzavrela štartovú listinu, sa od úvodu snažila príliš neriskovať a držať si čo najlepšiu stopu. Po minúte a pol jazdy však urobila veľkú chybu, v zákrute zišla ďaleko mimo líniu a takmer „vyletela“ z trate. S veľkou námahou sa dokázala zmestiť do ďalšej brány a svoju jazdu napokon dokončila.
„Je toho na mňa veľa, ale je to úžasné. Užívam si to. Jazda nebola na sto percent, ale som veľmi rada, že som v cieli. Nemám slov,“ uviedla pre STVR 21-ročná lyžiarka. Pred súťažou čelila Šrobová veľkému tlaku. Ak by neprišla do cieľa, Vlhová by sa nemohla postaviť na štart slalomovej časti a musela by tak oddialiť svoj ostrosledovaný návrat.
„Bol to tak trochu iný tlak. Mám aj svoj tlak, lebo lyžovanie je individuálny šport a väčšinou sa nejazdí v tímoch. Sadli sme si včera s Peťou a povedala mi, že si nemám z toho nič robiť, myslieť iba na seba a bude, ako bude. Peťa bola pripravená ísť aj nejsť. Veľmi ma tým upokojila.“
Vlhová po viac ako dvoch rokoch
Vlhová sa tak mohla chystať na slalomovú časť. Na súťažné svahy sa postaví prvýkrát od pádu v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024. V tímovej súťaži si chce vyskúšať svahy Tofana, kde bude o osem dní neskôr štartovať aj v slalome. V ňom pred štyrmi rokmi získala zlato na ZOH 2022 v Pekingu, po dlhej pauze si však nedáva výkonnostné ciele a nehovorí o obhajobe.
Tridsaťročná lyžiarka už v závere januára potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž. Vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH 2026, ale všetko záviselo od toho, či sa stihne pripraviť do začiatku olympijských pretekov. Definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH, v sobotu večer.
Tímová kombinácia je nová disciplína v olympijskom programe. Pozostáva z dvojíc, kde jedna pretekárka štartuje v zjazde a druhá v slalome. Ich časy sa sčítajú a určia konečný výsledok.
Celkovo do súťaže zasiahlo 28 dvojíc, pričom hneď štyri vyskladali Švajčiarky, Rakúšanky, Američanky aj domáce Talianky. Trojnásobné zastúpenie malo Francúzsko, po dva tímy Kanada a Česko a po jednej dvojici mali v štartovej listine okrem Slovenska aj Nemecko, Slovinsko, Nórsko a Argentína.
