Seniorka prišla o tisíce: Páchateľovi poslala peniaze aj fotku platobnej karty. Nahovoril ju na investovanie

Lucia Mužlová
TASR
Polícia vyšetruje prípad podvedenej seniorky.

Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad podvodu, pri ktorom prišla 81-ročná seniorka o takmer 12 000 eur. Neznámy páchateľ ju kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Seniorku nahovoril, aby investovala, pričom tá následne nielen poslala finančné prostriedky na rôzne účty, ktoré jej páchateľ nadiktoval, ale dokonca aj odfotila svoju platobnú kartu a zaslala jej fotografiu podľa pokynov neznámemu páchateľovi. Práve týmto konaním jej bola spôsobená škoda v celkovej výške 11 975 eur,“ priblížila polícia.

Seniorov opätovne upozornila, že neznámym osobám netreba odovzdávať finančné prostriedky či hodnotné veci. Vzhľadom na to, že ide o podvod, pri takýchto kontaktoch treba ihneď volať na tiesňovú linku 158.

Varovala tiež pred poskytovaním údajov z dokladov či overovacích kódov a otváraním odkazov alebo inštalovaním aplikácií na odporúčanie neznámych osôb. „Ak máte podozrenie na podvod, okamžite kontaktujte svoju banku a políciu,“ doplnila polícia.

Vyzvala aj ostatných občanov, aby seniorov vo svojom okolí informovali o podvodných praktikách a poradili im, ako sa nestať obeťou podvodu.

Mimoriadna situácia na východe: Následkom nepriaznivého počasia sa zrútili stavebné podpery

