Mimoriadna situácia na východe: Následkom nepriaznivého počasia sa zrútili stavebné podpery

Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, most poškodený nie je.
„Vzhľadom na prebiehajúce práce a zároveň nepriazeň počasia došlo k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie podpier. Šlo však iba o podpery zhotoviteľa, ktoré využíval na betónovacie práce. Tieto podpery neslúžia ako opora mosta samotného,“ uviedol Hudák.
Ako ďalej povedal, most má betónový pilier, ktorý je stabilný a v týchto chvíľach mu nehrozí zrútenie.
Odporúčané články
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku