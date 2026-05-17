Zo strany Hlas odišiel europoslanec Branislav Ondruš: Chce kandidovať na ďalší post, v Bruseli ostáva

Foto: TASR - Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
Ondruš chce kandidovať za šéfa KOZ.

Europoslanec Branislav Ondruš zvolený za Hlas-SD by chcel kandidovať na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ). Pre svoju kandidatúru už vystúpil zo strany. Europoslancom by chcel zostať naďalej. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann nevie, ako by funkcie skĺbil. Odbory by zároveň podľa nej mohli byť spolitizované. Politici to uviedli v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Ondruš potvrdil, že má podporu piatich odborárskych zväzov. „Musím povedať, že v Európskom parlamente máme predstaviteľov odborov. To je akože pomerne štandardné, že najmä za ľavicové strany sedia,“ uviedol.

Lexmann si nevie predstaviť, ako by Ondruš oddelil svoje dve pozície. „Myslím si, že je lepšie, aby (odbory, poznámka TASR) neboli spolitizované. Preto, lebo potom sa aj možno ťažko s takou politickou minulosťou, straníckou minulosťou, bojuje za niektoré veci,“ obáva sa.

Fico narúša európsku jednotu

Europoslankyňa zároveň vyhlásila, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) narúša európsku jednotu v téme ruskej vojny proti Ukrajine. Ondruš zopakoval, že vojnu je potrebné ukončiť diplomaticky. Obhajoval Ficovu cestu do Moskvy aj tým, že premiér ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Foto: TASR – Martin Baumann

Europoslanci zároveň diskutovali o ekonomických témach. Ondruš si myslí, že na Slovensku je potrebná daňová reforma. Hovoril aj o zdanení vysokých príjmov. Pri naštartovaní ekonomiky sa podľa neho treba baviť aj so zástupcami zamestnávateľov. Poukázal, že na európskej úrovni začne debata o zmenách pravidiel verejného obstarávania.

„Aby žiadna firma, ktorá nemá podpísanú kolektívnu zmluvu s odbormi, nemohla získať verejnú zákazku. (…) My napríklad dnes na Slovensku máme teda štatistické ukazovatele, ktoré nám ukazujú, že tam, kde pôsobia odbory a podpisujú kolektívnu zmluvu, majú zamestnanci vyššie mzdy o 20 až 23 percent. Ak my dávame peniaze z verejných zdrojov, čo je verejné obstarávanie, tak podľa môjho názoru by sme to mali dávať spôsobom, ktorým zadržíme tie peniaze na Slovensku, alebo časť z nich,“ avizoval.

Kauza langoš

Lexmann vyhlásila, že štát šikanuje podnikateľov. Odvolala sa aj na nedávnu kauzu „langoš“. Poukázala, že verejná správa nemá svoje peniaze a vyberá ich práve od podnikateľov. „Namiesto toho, aby sa tu vytvorila nejaká atmosféra, že podnikateľ, aj veľké podniky, aj ten malý podnikateľ, aj tí poľnohospodári, že si ich tu vážime. Že oni tu fakt od rána do noci ´makajú´ na to, aby sa tu potom rozhajdákali tieto peniaze nejakými stíhačkami na MDŽ, haciendami, s kukuricami, ´slayádami´ a tak ďalej,“ doplnila.

Foto: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky
, sikeri, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dodala aj to, že demografickú krízu na Slovensku vláda nevyrieši jedným opatrením. Potrebné je podľa nej aplikovať prorodinnú politiku naprieč rôznymi oblasťami, no ani to nepomôže, ak budú tri štvrtiny mladých ľudí a detí uvažovať o odchode z krajiny.

Ondruš poukázal, že vládna koalícia na opatreniach pracuje. S politickou oponentkou súhlasil, keď povedal, že mladým ľuďom je na Slovensku potrebné dať perspektívu. Zároveň však podľa neho potrebujú možnosti sa o deti postarať.

