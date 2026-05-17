Po týždňoch nádeje prišla smutná správa: Timmyho príbeh sa skončil tragicky, odborníci našli sledovacie zariadenie

V sobotu sa potvrdilo, že mŕtva veľryba nájdená v blízkosti dánskeho ostrova Anholt je samec vráskavca obrovského prezývaný Timmy. Pokusy o jeho záchranu, keď začiatkom marca uviazol pri pobreží Nemecka na plytčine a jeho následné vypustenie do mora, pritiahli v posledných týždňoch pozornosť domácich aj zahraničných médií.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Identifikácia bola vykonaná po tom, ako sa z tela zvieraťa podarilo vybrať sledovacie zariadenie, uviedlo ministerstvo životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko a dánski úradníci zodpovední za životné prostredie.
Pochybnosti vyvrátilo sledovacie zariadenie
Tento objav vyvrátil predchádzajúce pochybnosti o tom, či mŕtvola objavená tento týždeň pri dánskom pobreží patrila tomu istému zvieraťu, ktoré upútalo pozornosť Nemecka a dostalo sa na titulné stránky novín po celom svete. Uviaznutý samec veľryby bol prevezený do Severného mora a 2. mája bol vypustený do mora.
HALLAN SIN VIDA A “TIMMY”, LA BALLENA RESCATADA EN ALEMANIA
La ballena jorobada conocida como “Timmy” fue encontrada muerta cerca de la isla danesa de Anholt, en Dinamarca, semanas después de haber sido liberada en el mar del Norte tras un operativo de rescate que se volvió… pic.twitter.com/IB3bzlywCG
— México Ahora (@AhoraMex) May 16, 2026
Potápači z dánskej agentúry na ochranu životného prostredia a nemecký veterinár, ktorí boli súčasťou súkromnej iniciatívy, ktorá veľrybu predtým prepravila, Timmyho v sobotu preskúmali. Táto prehliadka vniesla jasno do situácie po tom, čo úrady v piatok pôvodne uviedli, že na zvierati sa nenašiel žiadny vysielač.
Veľryba sa dlhodobo zdržiavala v plytkých vodách
Morten Abildstrøm z dánskej agentúry na ochranu životného prostredia neskôr vysvetlil, že sledovacie zariadenie pripevnené na chrbtovej plutve sa spočiatku nepodarilo nájsť, pretože veľryba ležala na boku a neskôr na chrbte. Približne štvor- až šesťročný samec vráskavca obrovského bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori začiatkom marca. Počas približne 60 dní sa väčšinu času zdržiaval v plytkých vodách. Odborníci boli ohľadom šancí Timmyho na prežitie skeptickí.
