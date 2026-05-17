Po týždňoch nádeje prišla smutná správa: Timmyho príbeh sa skončil tragicky, odborníci našli sledovacie zariadenie

Foto: X/México Ahora

Nina Malovcová
TASR
Svet sledoval jeho záchranu, prišiel však tragický koniec.

V sobotu sa potvrdilo, že mŕtva veľryba nájdená v blízkosti dánskeho ostrova Anholt je samec vráskavca obrovského prezývaný Timmy. Pokusy o jeho záchranu, keď začiatkom marca uviazol pri pobreží Nemecka na plytčine a jeho následné vypustenie do mora, pritiahli v posledných týždňoch pozornosť domácich aj zahraničných médií.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Identifikácia bola vykonaná po tom, ako sa z tela zvieraťa podarilo vybrať sledovacie zariadenie, uviedlo ministerstvo životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko a dánski úradníci zodpovední za životné prostredie.

Pochybnosti vyvrátilo sledovacie zariadenie

Tento objav vyvrátil predchádzajúce pochybnosti o tom, či mŕtvola objavená tento týždeň pri dánskom pobreží patrila tomu istému zvieraťu, ktoré upútalo pozornosť Nemecka a dostalo sa na titulné stránky novín po celom svete. Uviaznutý samec veľryby bol prevezený do Severného mora a 2. mája bol vypustený do mora.

Potápači z dánskej agentúry na ochranu životného prostredia a nemecký veterinár, ktorí boli súčasťou súkromnej iniciatívy, ktorá veľrybu predtým prepravila, Timmyho v sobotu preskúmali. Táto prehliadka vniesla jasno do situácie po tom, čo úrady v piatok pôvodne uviedli, že na zvierati sa nenašiel žiadny vysielač.

Veľryba sa dlhodobo zdržiavala v plytkých vodách

Morten Abildstrøm z dánskej agentúry na ochranu životného prostredia neskôr vysvetlil, že sledovacie zariadenie pripevnené na chrbtovej plutve sa spočiatku nepodarilo nájsť, pretože veľryba ležala na boku a neskôr na chrbte. Približne štvor- až šesťročný samec vráskavca obrovského bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori začiatkom marca. Počas približne 60 dní sa väčšinu času zdržiaval v plytkých vodách. Odborníci boli ohľadom šancí Timmyho na prežitie skeptickí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ak ste si ho kúpili, prestaňte ho nosiť: Obľúbený doplnok zo Sinsay obsahuje nebezpečnú látku,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac