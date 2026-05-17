Kauza langoš je pre Fica veľký problém: Matovič chce na prsty pozerať aj Šimečkovej strane

Foto: SITA/Úrad vlády SR, Martin Havran

Nina Malovcová
SITA
Matovič označil kauzu za symbol arogancie moci.

Kauza langoš sa stala symbolom arogancie moci a Robert Fico si uvedomuje, že je to pre neho veľký problém. Uviedol to predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič v relácii V politike na TA3.

„Možno ide o malý mäkčeň, ale je to veľký symbol. Poctivý podnikateľ dostane za chybu v slove langoš pokutu 1 500 eur, ale keď sa ukradne na slayáde 12 miliónov, nič sa nedeje, keď ukradnú dve miliardy na záchrankovom tendri, nič sa nedeje,“ povedal Matovič.

Premiér podľa Matoviča situáciu podcenil

Podľa neho si premiér uvedomuje citlivosť celej situácie a jej dosah na verejnosť, došlo mu to však až neskôr. Matovič hovorí, že vláda najprv reagovala arogantne a až následne začala situáciu zmierňovať.Robert Fico uznal, že by sa mali ospravedlniť, ale až po troch dňoch. Najprv sledoval situáciu a myslel si, že aroganciou to ustojí,“ podotkol.

Foto: Facebook/Langoše Kvetoslavov,Marek Lackovič

Kritizoval aj šéfa finančnej správy za vyjadrenia, že podnikateľ mal vďaka pokute reklamu vo všetkých televíziách a vyššie tržby. Podľa neho si aj voliči Smeru uvedomujú, že takéto veci už prekračujú hranicu únosnosti. „Ľudia vidia, že toto už nevolili. Toto je doslova tyrania a genocída poctivých drobných podnikateľov,“ doplnil.

Hnutie Slovensko pôjde podľa Matoviča vlastnou cestou

Čo sa týka spolupráce v rámci opozície, Matovič uviedol, že jeho hnutie si pred budúcimi parlamentnými voľbami ide vlastnou cestou po tom, čo predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka „zbrklo“ vylúčil spoluprácu s Hnutím Slovensko.

„Pán Šimečka po hlasovaní o ústave vybehol pred kamery úplne zbrklo bez toho, aby si to odhlasovalo vedenie Progresívneho Slovenska, a zaprisahal sa, že s Hnutím Slovensko ani do volieb, ani po voľbách nebude spolupracovať,“ povedal Matovič. Zdôraznil, že Hnutie Slovensko v žiadnom prípade nebude pomáhať súčasnej vládnej zostave, ktorá má podľa neho katastrofálne výsledky.

Projekt Prevrat 2027 má priniesť návrhy riešení

„Keď pomôžeme, tak pomôžeme tej Šimečkovej partii a spol. Ale sakra im budeme pozerať na prsty,“ vyhlásil a opätovne kritizoval ostatné opozičné strany za to, že mlčia pri kauze Šimečkovej matky. Matovič pripomenul, že jeho hnutie má projekt „Prevrat 2027“, v rámci ktorého chce každý mesiac predkladať občanom návrhy riešení a nechať ich o nich hlasovať. Výsledkom má byť približne 25 opatrení, ktorých splnenie bude podmienkou prípadnej podpory budúcej vlády.

„Ak budú niekedy stáť o našu podporu, či už ako súčasť vlády alebo pri podpore menšinovej vlády, bez splnenia približne 25 riešení, ktoré si ľudia odhlasujú, ich vládu nepodporíme,“ uviedol Matovič. Ako príklad opatrení spomenul zníženie platov poslancov na polovicu alebo zákaz hlasovania poslancov pod vplyvom alkoholu. Matovič zároveň kritizoval opozíciu, že podľa neho doteraz nepredstavila spoločný plán na porazenie vlády Roberta Fica. „Dva roky sme čakali, že opozícia príde s nejakým plánom a sadneme si za jeden stôl. Nestalo sa to,“ povedal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predajca langošov dostal vysokú pokutu: Dôvod baví ľudí na internete. Pýtajú sa, či je to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac