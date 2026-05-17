Ministerka Šimkovičová bola v Cannes: Slovensko uspelo v silnej konkurencii krajín z celého sveta

Foto: Facebook/Martina Šimkovičová

Lucia Mužlová
TASR
Šimkovičová v Cannes podporila slovenskú kinematografiu.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) popri účasti na zasadnutí ministrov kultúry Európskej únie vo francúzskom Cannes podporila aj slovenskú kinematografiu. Vyzdvihla úspech Slovenska, ktoré sa prebojovalo do finále o cenu rýchlo sa rozvíjajúcej filmovej destinácie. TASR o tom v nedeľu informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Demková.

Vo finále Global Production Awards 2026 v kategórii Emerging Location SR súperí so Španielskom, Kanadou a USA. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v pondelok počas Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v Cannes.

Úspech Slovenska

„Som rada, že Slovensko uspelo v silnej konkurencii desiatok krajín z celého sveta. Naša prírodná scenéria, história, pamiatky, zvyky, tradície lákajú aj náročných filmárov,“ uviedla Šimkovičová.

Na MFF v Cannes sa do roku 2026 uskutočnilo celkovo 22. ročníkov prezentácie slovenskej audiovízie. Slovenská kinematografia sa historicky prezentuje v spoločnom pavilóne s Českou republikou, kde hostí špecificky zamerané a cielené kooperačné podujatia určené primárne pre slovenských a českých filmových profesionálov, ako aj medzinárodné inštitúcie so zameraním na podporu a propagáciu audiovizuálneho priemyslu.

V sále H hlavného Palace Cinema v Cannes sa uskutočnila projekcia slovensko-českého filmu Cukrkandl. „Je dobré, že aj týmto filmom v anglickej verzii oslovujeme silných zahraničných distribútorov a ponúkame kvalitné výsledky slovenských filmárov,“ zdôraznila Šimkovičová.

V rámci MFF sa rozhodnutím odbornej komisie v roku 2026 na Marché du Film odprezentuje aj päť slovenských koprodukčných filmov v troch programoch a spomedzi krátkych filmov sa predstavia tri slovenské filmové tituly. Trhové projekcie budú mať tri slovenské koprodukčné filmy a v rámci programu pre začínajúcich producentov sa predstaví jeden slovenský animovaný film.

MMF v Cannes podľa ministerstva predstavuje pre slovenskú audiovíziu kľúčovú platformu, ktorá formuje jej medzinárodný status, ekonomické zázemie a umelecký rozvoj. Slúži ako strategická brána do svetového filmového priemyslu, kde spoločný česko-slovenský pavilón funguje ako biznisové centrum pre nadväzovanie kontaktov s globálnymi nákupcami a distribútormi.

Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
