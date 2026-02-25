Petra Dubayová oznámila veľkú novinku. Opäť sa vrátila k svojej milovanej aktivite, fanúšikovia sa potešia

Foto: Instagram.com/petyadubay

Jana Petrejová
Už sa nevenuje len rodine.

Po intenzívnych mesiacoch venovaných rodine a malej dcérke Vesne, ktorá uzrela svetlo sveta v auguste minulého roka, nadišiel v živote Petry Dubayovej nový životný moment. Vrátila sa k tomu, čo ju napĺňalo a robilo jej radosť. Petra si vybudovala silné meno najmä vďaka svojej hereckej práci a postave v seriáli, ktorú si diváci zamilovali. Po krátkom oddychu, plnom výziev aj šťastných chvíľ s rodinou, je čas opäť na kariéru, kreatívnu vášeň a kolegov.

Petra Dubayová, ktorá mnohým fanúšikom chýba v Dunaji, k vašim službám, sa rozhodla, že pomaly začne opäť pracovať. Zatiaľ si na seba neberie obrovské pracovné záväzky, ale isté je, že sa vrátila k aktivitám, ktoré ju charakterizujú ako umelkyňu a prirástli jej k srdcu. Dá sa povedať, že ide o veľmi prirodzený krok – po čase venovanom starostlivosti o rodinu sa vracia do sveta, ktorý milovala pred narodením Vesny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Jablonský (@jakubkojablonsky)

Nová energia vďaka projektu

Svoje nadšenie zdieľala so svojimi priaznivcami na sociálnej sieti a pripojila tiež sériu fotografií. „Milujem, že mi Jakub a Vesna dovolia takto dvakrát za mesiac blázniť a potešiť množstvo malých srdiečok. V @spievankovo_official práve máme Angličanina turné a veľmi si vážim, že môžem robiť to, čo ma robí šťastnou s tými najlepšími ľuďmi. Zahrať si s Miškou @michaelatrokanova (opäť, alebo konečne, alebo akokoľvek) je sen. A vďaka @maria_podhradska_official, že ste do toho zas išli so mnou,“ napísala Petra do popisu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Hoci je Petra stále plne zapojená do rodičovských povinností a domáceho života, postupne si nachádza čas aj na veci, ktoré jej dávajú pocit identity a kreatívneho naplnenia. Tento návrat nie je náhly, ale starostlivo dávkovaný tak, aby si dokázala zladiť rodinné povinnosti s pracovnými výzvami.

Aj keď jej postava skončila v Dunaji, k vašim službám za dramatických okolností, každý divák je rád, že sa Petra nevyhýba zákulisným a kreatívnym projektom. Zdá sa, že umelkyňa ostáva stále verná hudobno-zábavnému projektu pre deti Spievankovo, kde hrá postavičku Píšťalky Tidlalky, ktorá učí anglický jazyk hravou formou, ako informoval Nový čas.

Nájsť rovnováhu v živote: byť prítomná doma pre rodinu, ale zároveň si nechať priestor pre tvorivú aktivitu, je dôležité. Vyzerá to tak, že aj preto je Petra Dubayová šťastná a stále usmiata.

