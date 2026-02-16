Peter Nagy povedal nahlas to, čo si mnohí iba myslia: Dnešné deti vyrastajú na smetisku zlých správ

Foto: Instagram (peternagy_music)

Frederika Lyžičiar
Stará trojkolka mu pripomenula staré dobré časy.

Spomienky na detstvo majú zvláštnu schopnosť zastaviť čas a pripomenúť nám jednoduchosť dní, ktoré sa už nevrátia. Stačí jeden obraz, jedna vôňa či drobný predmet, aby sa v mysli otvoril svet dávno zabudnutej nevinnosti.

Na Instagrame zverejnil spevák Peter Nagy, ktorý je už dlhé roky pevnou súčasťou slovenskej aj českej hudobnej scény, fotografiu starej trojkolky, dôverne známej najmä starším generáciám, ku ktorej pripojil osobnú úvahu o detstve, jeho čistote aj o tom, ako veľmi sa svet odvtedy zmenil.

Príspevok prirodzene nadväzuje aj na jeho nedávne rozhodnutie obmedziť kontakt s internetovým prostredím, keďže vníma rastúcu mieru negativity, ktorá podľa neho nepriaznivo vplýva na psychiku, a medzi fanúšikmi tak vyvolal silnú vlnu nostalgie aj tichého zamyslenia nad hodnotami minulosti.

Návrat do ticha detstva

„Mnohí z nás mali v detstve presne takúto trojkolku… Je to jeden zo symbolov nášho veku nevinnosti… A tá nostalgia sa nedá udržať, ani zatlačiť ako slza,“ napísal spevák a na začiatok pripomenul dobu, keď mali spomienky presnú vôňu, chuť aj jasné obrysy snov o budúcnosti.

„Naše detstvo malo presnú vôňu, presnú chuť a naše sny o tom, kým chceme byť v budúcnosti, mali dosť presné obrysy,“ dodal s tým, že v tom čase neexistoval internet ani krikľavé médiá. „Neboli iba dva TV kanály plné ničoho. Nemal nám kto rozbíjať pozornosť, nemal nás stokrát denne ovplyvňovať svojimi rádoby ‚koučovskými‘ rečami o tom, ako máme myslieť, a nikto nám v reklamách nevnucoval, ako sa máme obliekať, po akej veci máme túžiť,“ napísal ďalej Peter.


Vo svojej úvahe taktiež spomína na pokojnejšie detstvo bez temných správ a násilia: „Naše detstvo bolo veľmi jednoduché, bez násilia vo videohrách či filmoch, bez zlých správ na titulkách o vojnách či sexuálnom násilí… Boli sme neviní a svojím spôsobom naivní, ale vlastne čistí, s jasnou mysľou a bez pokušenia skúsiť drogy a bez psychického nátlaku zlých správ okolo… bez porovnávania svojho vzhľadu a atraktívnosti na sociálnych sieťach…“ bez okolkov poznamenal Nagy.

Svet, ktorý sa zmenil

