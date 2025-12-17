Peter Nagy má toho dosť. Negativita internetu mu ničí psychiku, rozhodol sa pre radikálny krok

Foto: Instagram (peternagy_music)

Frederika Lyžičiar
Rozhodol sa na čas vypnúť digitálny svet a dopriať si pokoj.

Peter Nagy si dáva digitálnu pauzu. Po intenzívnom hudobnom roku sa rozhodol stiahnuť z online priestoru a venovať sa tomu, čo mu prináša vnútorný pokoj, ktorý podľa neho k Vianociam neodmysliteľne patrí.

Spevák a skladateľ Peter Nagy sa na sociálnej sieti Instagram zamyslel nad vplyvom digitálneho sveta na psychickú pohodu človeka a oznámil, že si dáva od sociálnych sietí prestávku. Vo svojom príspevku vysvetlil, prečo považuje digitálny detox za dôležitý a prečo chce nadchádzajúce sviatky prežiť bez neustáleho online kontaktu.

Hudba proti únave z online sveta

„Máme za sebou pekný hudobný rok. Pekný predovšetkým preto, že hudba je pozitívna okrídlená vec, ktorá letí nad všetkou zlobou sveta,“ napísal Peter Nagy. Práve koncerty a stretnutia s fanúšikmi mu podľa jeho slov prinášali najviac pokoja a radosti. „Mal som tieto pozitívne pocity práve na pódiu na koncertoch, keď vidím, ako spievate s nami, a keď čítam vaše pekné komentáre. Vďaka vám,“ odkázal fanúšikom.

O to výraznejšie preto vníma kontrast s online prostredím, ktoré ho v poslednom období skôr vyčerpáva než obohacuje. „Poslednú dobu na internete čítam veľa článkov o škodlivosti „scrollovania“ videí a čítania hlavne zbytočných a negatívnych informácií z každej strany. Ani mne to nepridáva na duševnej rovnováhe,“ priznal.


Dodal, že väčšinu obsahu, ktorý dnes vidí na sociálnych sieťach, sleduje s odstupom a nadhľadom. „Väčšinu toho, čo vidím na internete, sledujem tak trochu so zdvihnutým obočím,“ doplnil.

Digitálny detox až do odvolania

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac