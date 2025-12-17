Peter Nagy má toho dosť. Negativita internetu mu ničí psychiku, rozhodol sa pre radikálny krok

Peter Nagy si dáva digitálnu pauzu. Po intenzívnom hudobnom roku sa rozhodol stiahnuť z online priestoru a venovať sa tomu, čo mu prináša vnútorný pokoj, ktorý podľa neho k Vianociam neodmysliteľne patrí.
Spevák a skladateľ Peter Nagy sa na sociálnej sieti Instagram zamyslel nad vplyvom digitálneho sveta na psychickú pohodu človeka a oznámil, že si dáva od sociálnych sietí prestávku. Vo svojom príspevku vysvetlil, prečo považuje digitálny detox za dôležitý a prečo chce nadchádzajúce sviatky prežiť bez neustáleho online kontaktu.
Hudba proti únave z online sveta
„Máme za sebou pekný hudobný rok. Pekný predovšetkým preto, že hudba je pozitívna okrídlená vec, ktorá letí nad všetkou zlobou sveta,“ napísal Peter Nagy. Práve koncerty a stretnutia s fanúšikmi mu podľa jeho slov prinášali najviac pokoja a radosti. „Mal som tieto pozitívne pocity práve na pódiu na koncertoch, keď vidím, ako spievate s nami, a keď čítam vaše pekné komentáre. Vďaka vám,“ odkázal fanúšikom.
O to výraznejšie preto vníma kontrast s online prostredím, ktoré ho v poslednom období skôr vyčerpáva než obohacuje. „Poslednú dobu na internete čítam veľa článkov o škodlivosti „scrollovania“ videí a čítania hlavne zbytočných a negatívnych informácií z každej strany. Ani mne to nepridáva na duševnej rovnováhe,“ priznal.
Dodal, že väčšinu obsahu, ktorý dnes vidí na sociálnych sieťach, sleduje s odstupom a nadhľadom. „Väčšinu toho, čo vidím na internete, sledujem tak trochu so zdvihnutým obočím,“ doplnil.
