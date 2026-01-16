Peter Kotlár má mať na krku obvinenie za šírenie poplašnej správy: Polícia informáciu nepotvrdila

Splnomocnenec vlády Peter Kotlár má podľa medializovaných informácií čeliť obvineniu v súvislosti so šírením poplašnej správy. Prípad sa týka jeho vyjadrení o mRNA vakcínach, ktoré zazneli na tlačovej konferencii a vyvolali viacero trestných oznámení.
O obvinení ako prvý informoval týždenník Plus 7 dní, pre ktorý Kotlár potvrdil, že je obvinený, no samotný dokument ešte nevidel. Tvrdí, že nevie, z čoho je konkrétne obvinený a že má ísť o rozsiahly spis s približne 40 stranami.
Polícia vedie trestné stíhanie pre možné šírenie poplašnej správy
Bratislavská krajská polícia údajne potvrdila, že v danej veci naďalej vedie trestné stíhanie pre možné šírenie poplašnej správy. Vyšetrovanie sa vzťahuje na Kotlárove verejné vyjadrenia o bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín.
Ako však neskôr informoval denník Denník N, polícia oficiálne nepotvrdila, že by bolo voči splnomocnencovi vlády vznesené obvinenie. Hovorca uviedol, že keďže vyšetrovanie doposiaľ nebolo ukončené, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a aby nedošlo k jeho zmareniu, nie je možné v súčasnosti poskytovať bližšie informácie. Vyšetrovanie podľa polície stále pokračuje.
