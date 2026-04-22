Peter Cmorik o úlohe frontmana: Viac zodpovednosti si zaslúži aj lepšie ohodnotenie, prehovoril o práci

Byť frontmanom kapely nie je len o speve a kontakte s publikom. Za mikrofónom sa skrýva oveľa viac práce, než si väčšina ľudí uvedomuje.
Mnohí hudobníci potvrdzujú, že rozdiel medzi lídrom kapely a sprievodným hráčom je priepastný – nielen v zodpovednosti, ale aj v celkovej záťaži počas koncertu. Spevák Peter Cmorik, ktorý je už vyše 20 rokov na scéne a ktorého začiatky neboli také ružové, ako si mnohí môžu myslieť, dnes otvorene hovorí o tom, čo všetko táto pozícia obnáša.
V Rannej šou rádia Viva odhalil spevák a bývalý účastník Superstar, aké je to byť frontmanom a či sú lepšie platení. Priblížil zákulisie koncertovania aj to, ako veľmi sa líši jeho úloha od ostatných členov kapely.
Byť frontmanom znamená neustálu pozornosť
Postavenie lídra kapely predstavuje komplexnú úlohu, ktorá ďaleko presahuje hranice samotného spevu či hry na nástroji. Umelec musí byť na pódiu neustále v strehu, pohotovo komunikovať s publikom a súčasne dohliadať na plynulý priebeh celého vystúpenia. „Byť frontmanom nie je žiadna maličkosť. Divákom sa môže zdať, že len hrám a spievam, v skutočnosti však riešim množstvo technických detailov,“ vysvetlil Peter Cmorik.
Samotná interpretácia piesní preňho tvorí iba časť úspechu. „Musíte si pamätať texty, zabávať ľudí v pauzách medzi skladbami a neustále s nimi udržiavať kontakt. Zároveň sledujem dramaturgiu večera, strážim poradie piesní a pripravujem ich uvedenie,“ priblížil spevák.
Okrem samotného hudobného výkonu tak na plecia preberá úlohu moderátora. Práve on udáva večeru správne tempo a drží zvedavosť divákov pod kontrolou od úvodných tónov až po záverečný potlesk.
