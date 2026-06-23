Otto Weiter má za sebou 20 dní ožarovania: Prezradil, čo mu v boji s chorobou najviac pomáha

Otto Weiter s manželkou Petrou

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Energiu rozhodne nestráca.

Otto Weiter má za sebou 20 dní ožarovania, no ani náročná liečba mu nevzala energiu, humor a chuť stáť na pódiu.

Muzikant a repeťák Otto Weiter porozprával pre magazín Evita, ako sa mu dnes darí po zdravotnej stránke. Za sebou má sériu ožarovaní, počas ktorej musel dodržiavať prísny režim, no napriek náročnému obdobiu nestráca energiu ani chuť vystupovať. V rozhovore priblížil aj to, akú veľkú oporu má v manželke Petre a prečo sa už teraz teší na leto, ktoré by mu malo priniesť výnimočné rodinné stretnutie.

Otto Weiter
Foto: Profimedia

Lekári sú prekvapení, v akej je forme

Otto Weiter patrí medzi spevákov, ktorí sa aj pri zdravotných problémoch snažia zostať aktívni a nestrácať životný optimizmus. S onkologickým ochorením bojuje už niekoľko rokov, no strachu ani pesimizmu nechce dať priestor.

Po absolvovaní 20-dňovej série ožarovaní posiela odkaz všetkým pacientom: „Pozitívne myslenie je podľa mňa jednou z najúčinnejších zbraní v boji s chorobou!“ vyjadril sa Weiter. Spevák priznal, že jeho zdravotný stav je pod lekárskym dohľadom dlhodobo.

Napriek tomu sa podľa vlastných slov cíti dobre a energiu mu neberie ani vedomie, že musí pravidelne absolvovať kontroly. „Je to vec, ktorá sa sleduje už päť rokov. Cítim sa maximálne dobre a lekári sú sami prekvapení, v akom som stave,“ povedal.

Liečba trvala 20 dní

Ožarovanie preňho znamenalo presný režim, ktorý si vyžadoval disciplínu aj trpezlivosť. Nešlo len o samotný zákrok, ale aj o prípravu, čakanie a každodenné ranné dochádzanie. „Absolvoval som celkovo 20 dní liečby, počas ktorých som každé ráno vstával už okolo piatej hodiny, aby som sa dostal na ožarovanie,“ priblížil spevák.

Podobná liečba vie byť pre pacientov psychicky aj fyzicky náročná. Každý deň sa opakuje rovnaký postup, ktorý musí človek prijať ako súčasť svojho dočasného režimu. Otto Weiter opísal aj to, ako vyzerala príprava pred samotným ožarovaním.

„Pacienti musia dodržiavať presný režim, vyprázdniť sa a následne vypiť pol litra vody, aby sa naplnil močový mechúr. Potom nasledovalo čakanie, kým sme mohli podstúpiť samotné ožarovanie,“ vysvetlil.

Pozitívne myslenie považuje za dôležitú súčasť liečby

Weiter sa netají tým, že veľkú silu vidí v nastavení človeka. Nehovorí o zľahčovaní diagnózy ani o predstieraní, že sa nič nedeje. Dôležité je podľa neho najmä to, aby sa pacient vnútorne nevzdal a nenechal chorobe viac priestoru, než je nevyhnutné. „Každý onkológ vám povie, že pozitívne myslenie tvorí veľkú časť úspechu liečby. Keď sa človek opustí, chorobe tým len pomáha,“ povedal.

Manželka bola pri ňom počas liečby

Veľkou oporou je pre Otta Weitera jeho manželka. Počas liečby stála pri ňom a sprevádzala ho v období, ktoré si vyžadovalo veľa trpezlivosti aj psychickej sily. „To je môj anjelik,“ vyznal sa spevák. Všimol si aj to, že podobnú podporu malo okolo seba viac pacientov.

Blízkosť partnera, rodiny alebo priateľa dokáže v nemocničnom prostredí znamenať viac, než sa môže zdať. Človek vtedy nie je na svoje obavy sám. „Nebol som zďaleka jediný, kto prichádzal s partnerom. Mnohí pacienti mali pri sebe svojich najbližších, čo im dodávalo silu zvládať náročné obdobie,“ poznamenal Otto.

V lete ho čaká prvé stretnutie s vnučkou

Momentálne dlhé cesty neplánuje, no na leto sa veľmi teší. Dôvodom je očakávaná návšteva dcéry Nikoly, ktorá už dlhodobo žije v Spojených štátoch amerických. Na Slovensko by mala prísť aj s dcérkou Novou, ktorú muzikant ešte nevidel osobne.

„Dievčatá by v lete mali prísť na Slovensko a veľmi sa na ne tešíme. Aj keď neviem, či pre malú to nebude náročná cesta, ale budem rád, keď ich uvidím. A inak stále koncertujeme a cestujeme po celom Slovensku,“ prezradil. Nikola Weiterová porodila svoju dcérku Novu ešte 9. marca 2026, a tak pôjde pre speváka o prvé stretnutie s vnučkou.

 

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O to výnimočnejšie bude celé leto, ktoré preňho nebude iba o koncertoch a pracovných cestách, ale najmä o rodine a chvíľach, na ktoré sa po náročnom období teší ešte viac. Choroba je stále súčasťou jeho života, no spevák dáva najavo, že jej nechce prispôsobiť každý deň. Dôležité je preňho žiť, spievať a byť s ľuďmi, ktorí mu dodávajú silu.

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