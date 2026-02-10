Pestovatelia cukrovej repy si nevedia rady: Zatvorenie cukrovaru spôsobí, že stratíme sebestačnosť

Nina Malovcová
TASR
Slovensko stratí jednu z mála sebestačných komodít.

Ukončenie výroby cukru v spoločnosti Považský cukor spôsobí zvýšenie negatívneho salda zahranično-obchodnej bilancie Slovenska, ako aj stratu sebestačnosti SR v cukre. Uviedol to v utorok na tlačovej besede predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš za účasti predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róberta Kovácsa.

Zatvorením cukrovaru podľa Gajdoša prichádzajú pestovatelia o svojho odberateľa cukrovej repy.

„Okolo 120 pestovateľov, ktorí hospodárili na výmere okolo 8200 hektárov, dodávalo cukrovú repu do tohto zaniknutého cukrovaru. To znamená, že sa nám zvýši saldo zahraničného obchodu v rámci SR. Za január až október minulého roku to saldo predstavuje hodnotu okolo 2,4 miliardy eur a, bohužiaľ, oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšilo o 38 miliónov eur. Teraz môžeme s istotou povedať, že sa opäť zvýšilo o niekoľko desiatok miliónov eur,“ priblížil Gajdoš.

Slovensko prichádza o jednu z mála sebestačných komodít

„Bohužiaľ, musíme tiež konštatovať, že Slovensko bolo doteraz v prípade cukru, v jednej z mála komodít, sebestačné. A túto sebestačnosť strácame,“ upozornil predseda SPPK. Slovenskí pestovatelia podľa Kovácsa budú od Považského cukru požadovať odškodnenie za ukončenie odberateľských vzťahov. „Včera (9. 2.) som podpísal list, kde sme konkretizovali, aká je predstava nášho odškodnenia,“ spresnil Kovács.

Ďalším následkom ukončenia výroby cukru v Považskom cukre podľa Kovácsa je to, že im ostanú jednoúčelové stroje, ktoré sa dajú použiť len na pestovanie cukrovej repy. Tie by im podľa neho mohol majiteľ cukrovaru v Trenčianskej Teplej pomôcť predať v zahraničí, napríklad v Poľsku, Nemecku, vo Švédsku, či v Dánsku.

Časť plôch by sa mohla presunúť do Serede

Pestovatelia cukrovej repy podľa neho požiadali o možnosť presunu časti pestovateľských plôch pre cukrovar v Seredi. „Vyzerá to tak, že bude pozitívna odpoveď, nejaké množstvo plôch, ktoré boli v Považskom cukre, sa pravdepodobne dokáže presunúť do Serede, takže nebude to strata 50 % sebestačnosti. Myslím, že dosah na zahraničný obchod SR bude až 50 miliónov eur. Možno nie v tomto roku, keď tie ceny (cukru) sú trošku nižšie, ale o rok, o dva, to bude 50 miliónov eur určite,“ dodal Kovács.

Väčšinový vlastník cukrovaru, nemecká spoločnosť Nordzucker Group, 5. februára informoval, že v spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy.

