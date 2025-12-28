Penzistov čaká v januári vyšší dôchodok, no aj zmena termínov: Pozrite sa, kedy vám peniaze reálne prídu

Niektorí seniori nedostanú svoje peniaze v riadnom výplatnom termíne, na ktorý sú zvyknutí.

Dôchodková dávka sa vypláca pravidelne. Každý rok sa navyše valorizuje a o toto zvyšovanie nemusia seniori žiadať. Deje sa automaticky, a tak im peniaze za január prídu už v novej zvýšenej sume. Z dôvodu sviatkov a víkendov však nebudú vo všetkých prípadoch vyplatené načas.

Sumy dôchodkov sa od januára zvyšujú o 3,7 percenta. Výška nového dôchodku je tak v prípade každého penzistu individuálna a odvíja sa od sumy penzie, ktorú poberajú v roku 2025. Niektorí si tak prilepšia menej, iní viac, no všetci dostanú svoje peniaze v novej sume už v januári. Ako však upozorňuje portál peniaze.sk, niektorým sa vyplácanie dôchodku omešká z pochopiteľných dôvodov.

Pár dní si počkajú

Toto obmedzenie sa týka tých seniorov, ktorí dostávajú svoje dôchodky poštou. Tie sú spravidla vyplácané v párne dni mesiaca, od 2. až do 24. dňa v mesiaci. Ak má teda napríklad penzista určený 4. deň v mesiaci ako výplatný, dôchodok poberá 4. januára, 4. februára a tak ďalej. V prípade sviatkov či víkendov však dochádza k mimoriadnej situácii, keď sa výplatný termín posúva.

Ilustračná foto: Pexels

V prípade, že výplatný deň pripadne na sobotu, dôchodok sa posiela deň vopred, teda v piatok. Rovnaké pravidlo zvykne platiť aj pri sviatkoch. Naopak, ak pripadne výplata penzie na nedeľu, dôchodok sa posiela v pondelok. Zmena výplatného termínu sa tak v januári dotkne tých, ktorí poberajú dôchodok v 6., 10., 18. a 24. deň v mesiaci.

