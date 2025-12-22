Väčšia pomoc pre zdravotne znevýhodnených od roku 2026: Pozrite si prehľad príspevkov na mobily či hodinky

Štát prispieva rôznym skupinám ľudí – či už ide o seniorov, rodičov, alebo zdravotne znevýhodnených. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny im poskytuje príspevky, ktoré ich majú finančne odľahčiť a pomôcť im v ich súčasnej situácii, či už je krátkodobá alebo dlhodobá. Tieto sumy sa pritom zvyknú po čase zvyšovať. Väčšinou každoročne.
Ako informuje portál Zdravotnícky denník, príspevok na pomôcky pre zdravotne znevýhodnených sa zvýši. Môže za to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Erika Tomáša (Hlas-SD). Jeho nové nariadenie, v ktorom je aktualizovaná výška príspevku a zoznam kompenzačných pomôcok pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nadobudne účinnosť v januári 2026.
Čoho sa to týka
Štát zvyšuje príspevky na sedem typov zdravotných pomôcok, od slepeckých hodiniek až po asistenčné psy. Rezort práce tak reaguje na rastúce ceny na trhu. Nové nariadenie má pomôcť ľuďom so znevýhodnením zvládnuť náklady na nákup nevyhnutných technológií a pomocníkov.
Sumy maximálnych príspevkov sa zvýšia nasledovne:
- Pes so špeciálnym výcvikom – z doterajších 7 303 eur stúpne na 14 000 eur,
- Slepecké hodinky hmatové – z doterajších 90 eur stúpne na 160 eur,
- Slepecké hodinky s hlasovým výstupom – z doterajších 33 eur stúpne na 70 eur,
- Kalkulačka s hlasovým výstupom – z doterajších 116 eur stúpne na 170 eur,
- Mobilný telefón so špeciálnym programom – z doterajších 250 eur stúpne na 400 eur,
- Písací stroj na Braillovo písmo – z doterajších 600 eur stúpne na 950 eur,
- Povelový vysielač – z doterajších 140 eur stúpne na 190 eur.
Okrem vyšších príspevkov rezort rozširuje aj definíciu špeciálneho softvéru. K počítačovým programom pre znevýhodnených pribudnú napríklad nástroje na tvorbu Braillovho písma a špeciálnej reliéfnej grafiky. Tieto úpravy podľa ministerstva priamo vychádzajú z požiadaviek praxe a návrhov organizácií, ktoré zastupujú záujmy osôb so zdravotným postihnutím.
Ministerstvo predpokladá, že zmeny sa dotknú asi 146 ľudí ročne, pričom najväčší záujem podľa ich odhadov bude o mobilné telefóny a slepecké hodinky.
Nahlásiť chybu v článku