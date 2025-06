Peniaze z ľudí údajne vyťahuje nekalými taktikami: Obľúbený eshop, kde nakupujú aj Slováci, čelí problémom

V súčasnej dobe sú nákupy ľahšie než kedykoľvek predtým. Stačí niekoľko kliknutí a tovar je na ceste k vám. Eshopy však čelia veľkej konkurencii, preto sa neraz uchyľujú k taktikám, ktorých cieľom je prinútiť zákazníka k nákupu za každú cenu. Jeden z obľúbených eshopov, kde nakupuje aj mnoho Slovákov, ale, zdá sa, zašiel priďaleko.

Eshop má nekalými praktikami manipulovať ľuďmi

Ako informuje The Guardian, spotrebiteľské organizácie z 21 krajín podali oficiálnu sťažnosť orgánom EÚ na údajné nekalé praktiky čínskej firmy Shein, ktorá predáva rýchlu módu. V zákazníkoch má zámerne vyvolávať pocit hanby, aby kupovali viac, ako si reálne môžu dovoliť.

Európska organizácia združujúca spotrebiteľov BEUC predložila Európskej komisii 29-stranový dokument, v ktorom popisuje viacero vzorcov a nekalých techník, ktoré majú zákazníka zmanipulovať, aby nakúpil. Na webe vyskakujú falošné správy o nedostatku tovaru, ale aj odrátavanie, ktoré ukazuje, ako dlho ešte bude platiť zľava.

Ľudia sú tiež nútení proti svojej vôli sa registrovať do aplikácie alebo na webe, ak chcú nakúpiť. Web v zákazníkoch podľa organizácií zámerne vyvoláva pocit, že ak nekúpia, prídu o niečo dôležité. Spôsobuje výčitky svedomia a strach. Shein údajne používa taktiku, ktorej sa hovorí „confirm shaming“, čo znamená, že sa človek cíti zle, že premeškal príležitosť, ak si produkt nekúpil.

Škodlivé následky pre spotrebiteľov

Shein organizácie kritizuje a tvrdí, že nedostal priestor na vyjadrenie a o problémoch neprebehla riadna diskusia. Popularita Shein medzi európskymi používateľmi narastá raketovým tempom a nedostatok komunikácie považuje za extrémne sklamanie.

Spotrebiteľské organizácie, ktoré podali sťažnosť, žiadajú, aby Shein svoje tvrdenia na webe dokazoval. Ak napríklad tvrdí, že daného tovaru je nedostatok, mal by to dokázať. Rovnako by mal preukázať, že ak tvrdí, že o dve hodiny končí zľava, naozaj by vtedy skončiť aj mala.

BEUC obviňuje Shein z nekalých obchodných praktík, ktoré majú vážne škodlivé dôsledky pre spotrebiteľov, ale aj pre spoločnosť ako celok. Vytvárajú šatníky plné sotva použitého oblečenia a Shein údajne používa výrobné metódy, pri ktorých sa môžu používať chemikálie škodlivé pre životné prostredie.

Podporuje nezodpovedné míňanie

Shein-u tiež kladie za vinu, že podporuje nezodpovedné spotrebiteľské správanie, ktoré zhoršuje sociálne, ale aj environmentálne problémy. V dokumente sa uvádza, že podporuje zbytočné a nadmerné míňanie peňazí a spôsobuje spotrebiteľom finančné straty. Podnecuje ich ku kúpe nadmerného množstva oblečenia, ktoré nepotrebujú a spotrebiteľa údajne zavádza.

Ak spoločnosť Shein nedokáže poskytnúť údaje, ktoré stoja za jej tvrdeniami o predaji a stave zásob, nemala by takéto praktiky využívať, aby zákazníkov prinútila k nákupu. Je tiež vraj otázne, či oblečenie zo Shein-u spĺňa európske štandardy týkajúce sa bezpečnosti a kvality.

Shein bol údajne už upozornený, že porušuje právne predpisy EÚ vo viacerých oblastiach vrátane falošných zliav, nátlakového predaja a klamlivých označení výrobkov. Tie naznačujú, že výrobok ponúka niečo špeciálne, hoci v skutočnosti je to niečo, čo je dané a vyžadované zákonom a daný tovar neponúka nič navyše.

Ak Shein nebude na varovania adekvátne reagovať, môžu mu hroziť pokuty. Spoločnosť sa ale bráni a tvrdí, že konštruktívne spolupracuje s vnútroštátnymi spotrebiteľskými orgánmi a Európskou komisiou, aby preukázala svoj záväzok dodržiavať právne predpisy EÚ.