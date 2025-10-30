Pellegrini v Uzbekistane pokračuje v rokovaniach: So srbským prezidentom Vučičom riešil energetiku aj hospodársky rozvoj

Prezident SR Peter Pellegrini sa vo štvrtok v rámci návštevy Uzbekistanu bilaterálne stretol s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom. Rokovali o ďalšom posilnení bilaterálnej spolupráce s dôrazom na energetický sektor. Vučič zároveň Pellegriniho pozval na návštevu Srbska.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry Tanjug.
„Som vďačný za veľmi priateľskú a konštruktívnu diskusiu. Počas nášho stretnutia sme si vymenili názory na ďalšie posilnenie vzťahov medzi našimi krajinami najmä v oblastiach energetiky, hospodárskeho rozvoja a nášho spoločného príspevku k stabilite a prosperite celého regiónu,“ napísal Pellegrini na sociálnych sieťach. „Teším sa na pokračovanie našich diskusií v Srbsku, kam ma pán prezident pozval,“ dodal slovenský prezident.
Vučič ocenil priateľské vzťahy so Slovenskom
Podobne sa vyjadril aj srbský prezident. Diskusia s Pellegrinim podľa neho bola priateľská a podnetná. „Okrem tém, akými sú nové technológie, vzdelávanie a kultúrne dedičstvo, sme si vymenili názory aj na ďalšie posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom, s osobitným dôrazom na spoluprácu v energetickom sektore, hospodársky rozvoj a spoločný prínos k regionálnej stabilite a prosperite,“ napísal Vučič na sociálnej sieti Instagram.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na stretnutí, ktoré sa konalo pred 43. zasadnutím Generálnej konferencie Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), prezidenti diskutovali aj o postavení slovenskej menšiny v Srbsku a jej prínose pre bilaterálne vzťahy. Vučič sa Pellegrinimu poďakoval za principiálny postoj Slovenskej republiky k otázke územnej celistvosti Srbska a podporu európskej integrácie Belehradu. Obe krajiny podľa neho spája vzájomné priateľstvo, vízia mieru, pokroku a stability v Európe.
Pellegrini sa zúčastnil aj na konferencii UNESCO
Pellegrini sa vo štvrtok zúčastnil aj na oficiálnom otvorení Generálnej konferencie UNESCO a rokoval s prezidentom Uzbekistanu Šavkatom Mirzijojevom. V piatok vystúpi v úvode všeobecnej politickej debaty.
Nahlásiť chybu v článku