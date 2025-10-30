Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami

Slovensko opäť prekvapilo návrhom zákona, ktorý si vyslúžil pozornosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Poslanci Národnej rady schválili novelu cestného zákona, ktorá obmedzí rýchlosť pohybu po chodníkoch na 6 kilometrov za hodinu. Ide o rýchlosť bežnej chôdze dospelého človeka.
Na sociálnych sieťach sa okamžite začali objavovať vtipné meme a komentáre a preto sme sa na novú zmenu opýtali aj komikov a nemohli sme vynechať ani olympijského víťaza v chôdzi na 50 km, Mateja Tótha. Ich reakcie nájdete v závere článku.
Autorom návrhu je poslanec Ľubomír Vážny zo strany Smer-SD. Tvrdí, že cieľom tejto zmeny je zvýšiť bezpečnosť chodcov. Zákon už prešiel parlamentom a čaká tak už len na podpis prezidenta Petra Pellegriniho. Ak ho podpíše, nové pravidlo začne platiť od 1. januára 2026.
Rýchlosť chôdze ako nové pravidlo v zákone
Podľa dôvodovej správy má byť hranica 6 km/h definovaná ako rýchlosť chôdze. „Vzhľadom na narastajúci počet kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom pristupujeme k návrhu legislatívnej zmeny, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch,“ uvádza sa v návrhu zákona.
V praxi to znamená, že mestská polícia bude môcť riešiť prípady, keď sa niekto po chodníku pohybuje rýchlejšie ako chodec. Zatiaľ však nie je jasné, ako sa bude táto rýchlosť kontrolovať. Otázka, či sa budú používať radary, alebo len odhad, zostáva nezodpovedaná.
Nehody sa stávajú, no čísla sú nízke
Podľa údajov portálu Pravda bolo len v prvom štvrťroku 2023 v Bratislave zaznamenaných desať nehôd medzi chodcami a kolobežkármi. Jedna z nich sa skončila tragicky, ostatné mali ľahšie následky. Poslanec Vážny upozornil, že v štatistikách sa nenachádzajú všetky prípady, pretože mnohé menšie kolízie sa vôbec nehlásia.
Aj keď ide o reálne prípady, v celkovom kontexte dopravnej situácie na Slovensku ide o veľmi malé číslo. Krajina sa dlhodobo trápi s rozbitými cestami, nedokončenými diaľnicami a preťaženou verejnou dopravou, no napriek tomu sa zákonodarcovia rozhodli riešiť rýchlosť chôdze na chodníku.
Prečo práve 6 km/h
Navrhovaná hranica vychádza z priemernej rýchlosti chôdze dospelého človeka. „Pri tejto rýchlosti je energia nárazu minimálna a riziko vážnych zranení výrazne nižšie,“ píše sa v dôvodovej správe. Zákon sa má vzťahovať na všetkých, ktorí sa pohybujú po chodníkoch. Teda aj na kolobežkárov, cyklistov, korčuliarov alebo skejtbordistov.
Čaká sa na podpis prezidenta
Zákon už schválil parlament a teraz čaká na podpis prezidenta Petra Pellegriniho. Ak sa tak stane, Slovensko sa stane jednou z mála krajín, kde bude rýchlosť chôdze presne určená zákonom. Novela má priniesť väčšiu bezpečnosť, no medzi ľuďmi vyvoláva skôr rozpaky. Kým v krajine pretrvávajú vážne problémy s dopravou, so zdravotníctvom či s infraštruktúrou, zavedenie limitu 6 km/h na chodníkoch pôsobí skôr ako symbolické gesto, než ako riešenie skutočných problémov.
Zmena sa dotkne aj detí do 10 rokov
Na ďalší problém, ktorý je spojený s novelou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, upozornila poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorá na sociálnych sieťach vysvetlila, že novela obsahuje aj ustanovenie týkajúce sa detí. Podľa nových pravidiel budú môcť deti do 10 rokov jazdiť na bicykli alebo kolobežke po chodníku len vtedy, ak pôjdu rýchlosťou chôdze.
Ak budú jazdiť rýchlejšie, zákon ich „presúva“ na vozovku. „Neviem si v praxi predstaviť, ako sa to dá dodržiavať, lebo už trojročné dieťa ide na bicykli bežne rýchlejšie než 6 kilometrov za hodinu. A zároveň si neviem predstaviť poslať trojročné dieťa na vozovku, veď si ho vodiči ani nemusia všimnúť,“ upozornila Marcinková.
Dodala, že podobné obmedzenie nemá logiku ani v porovnaní so zahraničím. „V Česku majú deti bez problémov dovolené jazdiť po chodníku, rýchlosť im nikto neobmedzuje. V Rakúsku môžu tiež jazdiť po chodníku, len nesmú obmedzovať chodcov. To je logické, lebo chodník je primárne pre chodcov, ale výzva k ohľaduplnosti stačí,“ dodala poslankyňa.
Podľa Vladimíry Marcinkovej bol pôvodný zámer novely zrejme dobrý, no jej znenie je v praxi ťažko uplatniteľné. „Ak bolo cieľom obmedziť rýchlosť elektrických kolobežiek, malo to byť jasne napísané. Ak bolo cieľom dostať cyklistov z chodníkov na cesty, tiež to možno pochopiť, ale nie pri malých deťoch,“ upozornila.
Reakcie rodičov: „Máme žiť v absurdistane?“
Po prijatí zákona sa na sociálnych sieťach spustila vlna kritiky. Mnohí rodičia označili nové pravidlo za nezmysel, pretože si nevedia predstaviť, že by ich malé deti museli jazdiť po ceste medzi autami. „Už sa teším, ako budú moje deti jazdiť medzi blokmi na sídlisku a niekto zavolá políciu, lebo pôjdu rýchlejšie ako 6 kilometrov za hodinu,“ napísala jedna používateľka.
Ďalšia sa pýta: „Keď idem s deťmi, jedno má bicykel a druhé vezie rodič na detskej sedačke, môžem ísť po chodníku, alebo mám jedno dieťa poslať na cestu?“ Objavili sa aj komentáre, ktoré upozorňujú na nesúlad medzi realitou a zákonom. „Neviem, kto dokáže odhadnúť, či ide dieťa 6 alebo 7 kilometrov za hodinu. A predstava, že trojročné dieťa má ísť po vozovke, je absurdná,“ napísal jeden z komentujúcich.
Novela, ktorá mala riešiť bezpečnosť, priniesla humorné reakcie
Zákon, ktorý mal priniesť viac bezpečnosti, zatiaľ spôsobuje najmä zmätok. Slovensko sa tak opäť dostáva do situácie, keď sa rieši niečo, čo by inde vyriešili jednoduchou výzvou na ohľaduplnosť. Kým v Česku a Rakúsku sa deti môžu bicyklovať po chodníkoch bez prísnych obmedzení, u nás sa od januára 2026 môže stať aj bežná detská jazda po sídlisku priestupkom.
Zákon, ktorý obmedzí pohyb po chodníkoch na 6 kilometrov za hodinu, vyvolal medzi ľuďmi poriadnu vlnu reakcií. Kým niektorí ho považujú za krok k väčšej bezpečnosti, iní sa naň pozerajú s úsmevom a hovoria o absurdite, ktorá vystihuje slovenskú realitu.
