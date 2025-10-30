Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami

Foto: Instagram/joe_trendy, Facebook (FMK UCM v Trnave)

Nina Malovcová
Nový cestný zákon má od januára obmedziť rýchlosť chodcov na maximálne 6 km/h.

Slovensko opäť prekvapilo návrhom zákona, ktorý si vyslúžil pozornosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Poslanci Národnej rady schválili novelu cestného zákona, ktorá obmedzí rýchlosť pohybu po chodníkoch na 6 kilometrov za hodinu. Ide o rýchlosť bežnej chôdze dospelého človeka.

Na sociálnych sieťach sa okamžite začali objavovať vtipné meme a komentáre a preto sme sa na novú zmenu opýtali aj komikov a nemohli sme vynechať ani olympijského víťaza v chôdzi na 50 km, Mateja Tótha. Ich reakcie nájdete v závere článku.

Autorom návrhu je poslanec Ľubomír Vážny zo strany Smer-SD. Tvrdí, že cieľom tejto zmeny je zvýšiť bezpečnosť chodcov. Zákon už prešiel parlamentom a čaká tak už len na podpis prezidenta Petra Pellegriniho. Ak ho podpíše, nové pravidlo začne platiť od 1. januára 2026.

Rýchlosť chôdze ako nové pravidlo v zákone

Podľa dôvodovej správy má byť hranica 6 km/h definovaná ako rýchlosť chôdze. „Vzhľadom na narastajúci počet kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom pristupujeme k návrhu legislatívnej zmeny, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch,“ uvádza sa v návrhu zákona.

Foto Foto: SITA/Národná rada SR

V praxi to znamená, že mestská polícia bude môcť riešiť prípady, keď sa niekto po chodníku pohybuje rýchlejšie ako chodec. Zatiaľ však nie je jasné, ako sa bude táto rýchlosť kontrolovať. Otázka, či sa budú používať radary, alebo len odhad, zostáva nezodpovedaná.

Nehody sa stávajú, no čísla sú nízke

Podľa údajov portálu Pravda bolo len v prvom štvrťroku 2023 v Bratislave zaznamenaných desať nehôd medzi chodcami a kolobežkármi. Jedna z nich sa skončila tragicky, ostatné mali ľahšie následky. Poslanec Vážny upozornil, že v štatistikách sa nenachádzajú všetky prípady, pretože mnohé menšie kolízie sa vôbec nehlásia.

Aj keď ide o reálne prípady, v celkovom kontexte dopravnej situácie na Slovensku ide o veľmi malé číslo. Krajina sa dlhodobo trápi s rozbitými cestami, nedokončenými diaľnicami a preťaženou verejnou dopravou, no napriek tomu sa zákonodarcovia rozhodli riešiť rýchlosť chôdze na chodníku.

Prečo práve 6 km/h

Navrhovaná hranica vychádza z priemernej rýchlosti chôdze dospelého človeka. „Pri tejto rýchlosti je energia nárazu minimálna a riziko vážnych zranení výrazne nižšie,“ píše sa v dôvodovej správe. Zákon sa má vzťahovať na všetkých, ktorí sa pohybujú po chodníkoch. Teda aj na kolobežkárov, cyklistov, korčuliarov alebo skejtbordistov.

Čaká sa na podpis prezidenta

Zákon už schválil parlament a teraz čaká na podpis prezidenta Petra Pellegriniho. Ak sa tak stane, Slovensko sa stane jednou z mála krajín, kde bude rýchlosť chôdze presne určená zákonom. Novela má priniesť väčšiu bezpečnosť, no medzi ľuďmi vyvoláva skôr rozpaky. Kým v krajine pretrvávajú vážne problémy s dopravou, so zdravotníctvom či s infraštruktúrou, zavedenie limitu 6 km/h na chodníkoch pôsobí skôr ako symbolické gesto, než ako riešenie skutočných problémov.

Zmena sa dotkne aj detí do 10 rokov

Na ďalší problém, ktorý je spojený s novelou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, upozornila poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorá na sociálnych sieťach vysvetlila, že novela obsahuje aj ustanovenie týkajúce sa detí. Podľa nových pravidiel budú môcť deti do 10 rokov jazdiť na bicykli alebo kolobežke po chodníku len vtedy, ak pôjdu rýchlosťou chôdze.

Ak budú jazdiť rýchlejšie, zákon ich „presúva“ na vozovku. „Neviem si v praxi predstaviť, ako sa to dá dodržiavať, lebo už trojročné dieťa ide na bicykli bežne rýchlejšie než 6 kilometrov za hodinu. A zároveň si neviem predstaviť poslať trojročné dieťa na vozovku, veď si ho vodiči ani nemusia všimnúť,“ upozornila Marcinková.

Dodala, že podobné obmedzenie nemá logiku ani v porovnaní so zahraničím. „V Česku majú deti bez problémov dovolené jazdiť po chodníku, rýchlosť im nikto neobmedzuje. V Rakúsku môžu tiež jazdiť po chodníku, len nesmú obmedzovať chodcov. To je logické, lebo chodník je primárne pre chodcov, ale výzva k ohľaduplnosti stačí,“ dodala poslankyňa.

Podľa Vladimíry Marcinkovej bol pôvodný zámer novely zrejme dobrý, no jej znenie je v praxi ťažko uplatniteľné. „Ak bolo cieľom obmedziť rýchlosť elektrických kolobežiek, malo to byť jasne napísané. Ak bolo cieľom dostať cyklistov z chodníkov na cesty, tiež to možno pochopiť, ale nie pri malých deťoch,“ upozornila.

Reakcie rodičov: „Máme žiť v absurdistane?“

Po prijatí zákona sa na sociálnych sieťach spustila vlna kritiky. Mnohí rodičia označili nové pravidlo za nezmysel, pretože si nevedia predstaviť, že by ich malé deti museli jazdiť po ceste medzi autami. „Už sa teším, ako budú moje deti jazdiť medzi blokmi na sídlisku a niekto zavolá políciu, lebo pôjdu rýchlejšie ako 6 kilometrov za hodinu,“ napísala jedna používateľka.

Ďalšia sa pýta: „Keď idem s deťmi, jedno má bicykel a druhé vezie rodič na detskej sedačke, môžem ísť po chodníku, alebo mám jedno dieťa poslať na cestu?“ Objavili sa aj komentáre, ktoré upozorňujú na nesúlad medzi realitou a zákonom. „Neviem, kto dokáže odhadnúť, či ide dieťa 6 alebo 7 kilometrov za hodinu. A predstava, že trojročné dieťa má ísť po vozovke, je absurdná,“ napísal jeden z komentujúcich.

Novela, ktorá mala riešiť bezpečnosť, priniesla humorné reakcie

Zákon, ktorý mal priniesť viac bezpečnosti, zatiaľ spôsobuje najmä zmätok. Slovensko sa tak opäť dostáva do situácie, keď sa rieši niečo, čo by inde vyriešili jednoduchou výzvou na ohľaduplnosť. Kým v Česku a Rakúsku sa deti môžu bicyklovať po chodníkoch bez prísnych obmedzení, u nás sa od januára 2026 môže stať aj bežná detská jazda po sídlisku priestupkom.

Zákon, ktorý obmedzí pohyb po chodníkoch na 6 kilometrov za hodinu, vyvolal medzi ľuďmi poriadnu vlnu reakcií. Kým niektorí ho považujú za krok k väčšej bezpečnosti, iní sa naň pozerajú s úsmevom a hovoria o absurdite, ktorá vystihuje slovenskú realitu.

Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac