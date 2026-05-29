Pellegrini o ruskom drone v Rumunsku: Musíme posilniť bezpečnosť krajín na východnom krídle NATO

Prezident SR Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obranyschopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Uviedol to v reakcii na dronový incident v Rumunsku.
„Vyjadrujem rumunskej vláde a občanom solidaritu. Útok ruského dronu na obytný dom v Rumunsku je nebezpečným precedensom, ktorý vyvoláva reálnu potrebu posilniť bezpečnosť členských krajín na východnom krídle NATO,“ povedal Pellegrini. Apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o mieri medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred.
Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati, uviedol rumunský rezort obrany. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec, pričom záchranári informovali, že sú stabilizovaní. Rumunská hlava štátu pre incident zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala jeho dôsledky.
