Pečivo z potravín rozdelilo ľudí. Nie každý si myslí, že je to kajzerka. Dávajú mu iné názvy

Slovensko je síce malá krajina, no aj tak regionálne veľmi pestrá. Keď sa stretne východniar, Trnavčan s Liptákom, ich konverzácia sa môže niesť v zaujímavom štýle a neraz natrafia na slovíčka, ktoré by u nich doma povedali inak.
Jednoduchým príkladom je aj obyčajná mikina, ktorej napríklad v trenčianskom nárečí, ktovie prečo, hovoria trigovica. S odlišnosťami sa môžeme stretnúť aj v supermarkete. Asi sa zhodneme, že väčšina z nás volá potraviny tak, ako nás to doma naučili a nijako zvlášť sa nad tým nezamýšľame. Preto si najprv spravme spoločný test. Ako nazývate „to“ na obrázku?
Pôvodne sa táto otázka objavila v nemeckých vodách Redditu, no niekto ju preniesol aj medzi slovenské publikum. A práve tam sa rozprúdila zaujímavá diskusia.
Žemľa či kajzerka?
„Žemľa alebo kajzerka. Obidve pochádzajú z rakúskeho Kaisersemmel,“ objavilo sa v jednom z komentárov. No nie podľa všetkých je takáto odpoveď taká, akú by chceli počuť a mnohí sú presvedčení o tom, že správne je iba jedno z toho. Kým niektorí sa priklonili k žemli, ďalší volajú toto pečivo kajzerka. „Žemľa má povrch rovnomerný, bez hviezdičky. To na obrázku je kajzerka,“ ozval sa názor namierený proti žemli.
No našli sa aj komentujúci, ktorí si s touto otázkou veľkú hlavu nerobili a pre „to“ na obrázku používajú skrátka názov pečivo. Tí kreatívnejší mu hovoria buchta, bochánek, houska či bublík.
Slovenčina pozná správnu odpoveď
Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV však dobre vie, ako to má byť naozaj. Uvádza, že kajzerka alebo kaizerka je druh žemle. Konkrétne o nej hovorí ako o „jemnom tukovom pečive, žemli so štyrmi alebo s piatimi oblúkovitými zárezmi v tvare hviezdičky“. Definícia žemle je zas biele pečivo polguľovitého tvaru.
Podľa tohto vysvetlenia na pomenovanie pečiva sedí presnejšie kajzerka, tak, ako sa uvádza aj v obchodoch. No ak aj budete hovoriť o žemli, pravdepodobne vám bude každý rozumieť.
