Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali

Ilustračná fotografia prevádzky supermarketu No Frills: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, CC0, via Wikimedia Commons / Council Bluffs Police Department, úprava redakcie

Zuzana Veslíková
Niektorí nemôžu uveriť, že sa to skutočne stalo. Žiaľ, opak je pravdou.

Písal sa január roku 2019, keď sa skupina robotníkov vybrala do opustenej predajne bývalého supermarketu v americkom štáte Iowa vypratať staré vybavenie. Keď sa dostali za chladiace boxy vysoké asi 3,6 metra, čakalo na nich prekvapenie, o akom by sa im nezdalo asi ani v tom najdivokejšom sne. Objavili pozostatky ľudského tela. 

Táto predajňa siete No Frills naposledy obslúžila svojich zákazníkov v roku 2016, odvtedy bola zatvorená, informoval CNN. No tragický incident, pri ktorom nešťastne zahynul tento mladík, sa odohral ešte skôr a ľudia chodili asi 7 rokov nakupovať do supermarketu, kde za chladiacimi boxami ležala mŕtva osoba, a nik o tom nemal ani len poňatia.

Ilustračná fotografia prevádzky supermarketu No Frills: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, CC0, via Wikimedia Commons

Čo sa stalo?

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • ako mladík zmizol;
  • prečo užíval antidepresíva;
  • akým spôsobom malo dôjsť k nešťastiu;
  • prečo si 10 rokov v obchode nevšimli, že sa za chladiacimi boxmi rozkladá ľudské telo;
  • aká bola reakcia rodičov, keď konečne zistili, čo sa ich synovi stalo.

