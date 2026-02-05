Pasca pri daňovom bonuse na deti: Môže sa stať, že štát bude chcieť vyplatené peniaze od rodičov späť

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Radosť z bonusu na deti môže rýchlo vystriedať dlh.

Daňový bonus na dieťa patrí k formám štátnej podpory, ktorú rodičia najviac využívajú a ocenia. Vnímajú ho ako istý príjem, no v praxi môže nastať situácia, keď sa z radosti stane dlh. Hoci zákon dovoľuje čerpať bonus mesačne, pri ročnom zúčtovaní dane sa môže ukázať, že ste dostali viac, než vám prináleží.

Mnohí rodičia žijú v omyle, že na každé dieťa do 15 rokov automaticky dostanú maximálnu sumu daňového bonusu. Ako však upozorňuje portál peniaze.sk, realita poberania je zložitejšia. Bonus je totiž limitovaný tzv. čiastkovým základom dane.

Foto: Pexels

Môže vám vzniknúť povinnosť vrátiť peniaze

Štát určil percentuálne stropy podľa počtu detí – od 29 percent pri jednom dieťati až po 64 percent pri šiestich a viac deťoch. Práve tento strop je kameňom úrazu pri kolísavých príjmoch. To znamená, že ak si počas roka prilepšíte a dostanete mimoriadne odmeny alebo prémie, váš základ dane sa v danom mesiaci prudko zvýši. Ak zamestnávateľ v tomto období nevykoná korekciu a vyplatí vám bonus v plnej výške, hrozí, že pri konečnom ročnom zúčtovaní vznikne nesúlad.

K vráteniu časti bonusu dochádza vtedy, keď súčet všetkých mesačne vyplatených súm prevýši váš celoročný nárok vypočítaný z ročného základu dane. Rizikovými skupinami sú najmä:

  • Zamestnanci s variabilnou zložkou mzdy: Ak máte nízky základný plat, ale vysoké štvrťročné alebo koncoročné prémie.
  • Rodičia s nepravidelným zárobkom: Ak v niektorých mesiacoch zarábate výrazne viac ako v iných.

V prípade, že zamestnávateľ v týchto mesiacoch bonus správne neskráti podľa percentuálneho limitu, rodič dostane „nadlimitný“ bonus, ktorý musí v ročnom zúčtovaní vrátiť.

Ak sa stane, že váš zamestnávateľ priebežne nesleduje váš aktuálny nárok vzhľadom na výšku mzdy, nakoniec sa pri ročnom zúčtovaní aj tak všetky mesačné platby zrátajú a porovnajú s realitou, čo môže viesť k tomu, že ostanete nepríjemne prekvapení. Kým sa totiž mesačne bonus počíta z aktuálnej výplaty, ročné zúčtovanie preveruje celkový príjem za 12 mesiacov. Ak mesačné sumy v súčte presiahnu ročný limit stanovený zákonom, vzniká povinnosť vrátiť rozdiel.

Takejto situácii sa pritom môžete jednoducho vyhnúť. Stačí, ak si budete uplatňovať bonus jednorazovo a to až po skončení roka v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní.

