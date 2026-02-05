Pasca pri daňovom bonuse na deti: Môže sa stať, že štát bude chcieť vyplatené peniaze od rodičov späť

Daňový bonus na dieťa patrí k formám štátnej podpory, ktorú rodičia najviac využívajú a ocenia. Vnímajú ho ako istý príjem, no v praxi môže nastať situácia, keď sa z radosti stane dlh. Hoci zákon dovoľuje čerpať bonus mesačne, pri ročnom zúčtovaní dane sa môže ukázať, že ste dostali viac, než vám prináleží.
Mnohí rodičia žijú v omyle, že na každé dieťa do 15 rokov automaticky dostanú maximálnu sumu daňového bonusu. Ako však upozorňuje portál peniaze.sk, realita poberania je zložitejšia. Bonus je totiž limitovaný tzv. čiastkovým základom dane.
Môže vám vzniknúť povinnosť vrátiť peniaze
Štát určil percentuálne stropy podľa počtu detí – od 29 percent pri jednom dieťati až po 64 percent pri šiestich a viac deťoch. Práve tento strop je kameňom úrazu pri kolísavých príjmoch. To znamená, že ak si počas roka prilepšíte a dostanete mimoriadne odmeny alebo prémie, váš základ dane sa v danom mesiaci prudko zvýši. Ak zamestnávateľ v tomto období nevykoná korekciu a vyplatí vám bonus v plnej výške, hrozí, že pri konečnom ročnom zúčtovaní vznikne nesúlad.
K vráteniu časti bonusu dochádza vtedy, keď súčet všetkých mesačne vyplatených súm prevýši váš celoročný nárok vypočítaný z ročného základu dane. Rizikovými skupinami sú najmä:
- Zamestnanci s variabilnou zložkou mzdy: Ak máte nízky základný plat, ale vysoké štvrťročné alebo koncoročné prémie.
- Rodičia s nepravidelným zárobkom: Ak v niektorých mesiacoch zarábate výrazne viac ako v iných.
V prípade, že zamestnávateľ v týchto mesiacoch bonus správne neskráti podľa percentuálneho limitu, rodič dostane „nadlimitný“ bonus, ktorý musí v ročnom zúčtovaní vrátiť.
Ak sa stane, že váš zamestnávateľ priebežne nesleduje váš aktuálny nárok vzhľadom na výšku mzdy, nakoniec sa pri ročnom zúčtovaní aj tak všetky mesačné platby zrátajú a porovnajú s realitou, čo môže viesť k tomu, že ostanete nepríjemne prekvapení. Kým sa totiž mesačne bonus počíta z aktuálnej výplaty, ročné zúčtovanie preveruje celkový príjem za 12 mesiacov. Ak mesačné sumy v súčte presiahnu ročný limit stanovený zákonom, vzniká povinnosť vrátiť rozdiel.
Takejto situácii sa pritom môžete jednoducho vyhnúť. Stačí, ak si budete uplatňovať bonus jednorazovo a to až po skončení roka v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní.
