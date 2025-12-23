Pád strechy vo Veľkých Kapušanoch má tragické následky: Zomreli traja ľudia, jeden je ťažko zranený

Pád strechy v areáli jednej z firiem vo Veľkých Kapušanoch si vyžiadal troch mŕtvych a jedného zraneného.
Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Okolnosti tragédie dokumentujú
„V troskách bola nájdená jedna osoba pri vedomí, ktorá bola posádkou rýchlej zdravotnej pomoci prevezená do nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú viac ako 42-dňové trvanie liečenia a práceneschopnosti. Žiaľ, tri osoby boli nájdené v sutinách bez známok života. Na mieste tejto predvianočnej tragédie sme naďalej prítomní a okolnosti udalosti dokumentujeme,“ uvádza polícia.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti informuje, že na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Hasičskej stanice Veľké Kapušany, Michalovce a Košice, Záchranná brigáda HaZZ Humenné a dobrovoľné hasičské zbory obcí Malčice a Lekárovce.
Oznámenie o páde strechy objektu na Ulici P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch prijali hasiči v utorok po 14.00 h. Ako informovala polícia, podľa prvotných informácií tam prebiehali rekonštrukčné práce.
