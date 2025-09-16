Oznámila skvelú správu. Veľká novinka v živote herečky z Dunaja, nastala u nej zmena, ktorú si bude dlho pamätať

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Dejú sa u nej samé pozitívne veci.

Už pred vyše mesiacom sa zo slávneho páru, ktorý mnohí poznajú z dobového seriálu, stali rodičia, ktorí si plnými dúškami užívajú svoju dcérku Vesnu. Zahŕňajú ju nehynúcou láskou a ona im to dozaista opláca. Nie div, že je dvojica šťastná a nič viac si ani nemohla priať. Aby však toho nebolo málo, Petre sa stala v živote ešte jedna vec, z ktorej sa raduje. 

Čerstvá mamička Petra Dubayová prežíva nádherné obdobie, o ktoré sa delí s partnerom Jakubom Jablonským. Po svojom boku má milujúceho muža a dcérku, pričom obaja sú zdraví a nič im nechýba. Aj preto neskrýva úsmev na tvári, ktorý predvádza svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Nedávno sa im prihovorila vo videu, čo však vôbec nezvykla robiť.

Zrejme jej to nedalo a musela svojim priaznivcom niečo odkázať. „Ahojte, práve som si uvedomila, že som nenahrávala ešte takéto prihovárajúce sa „storky“ na Instagram, ale všetko je raz prvýkrát. A robím to preto, lebo by som sa vám chcela veľmi poďakovať za všetky krásne gratulácie a priania, ktoré ste nám s Vesnou napísali. Veľmi si to vážime, každú vašu správu a všetko dobré, čo nám prajete. Dúfam, že sa vám to vráti,“ povedala s nadšením vo videu, ktoré zverejnila v príbehu na Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Čo sa stalo?

Z jej posledných príspevkov na sociálnej sieti vyznieva optimizmus a pozitivita, čo bude pokračovať aj naďalej, keďže sa jej pred niekoľkými dňami udiala ďalšia príjemná vec. Samozrejme, že ani to si nemohla nechať pre seba a pochválila sa s tým svojim fanúšikom. „A ešte sa k tomu všetkému stihlo udiať aj toto,“ napísala Petra k sérii fotografií, ktoré zachytávajú herečku, Jakuba a jej bývalé spolužiačky z vysokej školy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Umelkyňa úspešne ukončila štúdium na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, z čoho sa nesmierne teší. Nechýbali ani slová podpory od fanúšikov, medzi ktorými sa objavila aj herečka Kristína Svarinská. „Aká jazda to bola za posledné 3 roky, zlato. Som na teba pyšná, ľúbim ťa,“ okomentovala sériu snímok spomínaná Kristína. „Je to tak. Šialené a šialene krásne. Ďakujem ti za to, že si toho súčasťou, ľúbim ťa,“ odpovedala jej Petra.

Zareagovala tiež Jana Majeská, ktorá taktiež hrá v Dunaji, k vašim službám a venovala jej emotikony v tvare srdiečok. Petre, ktorá hrá v seriáli Evu Dušekovú, vedúcu kabaretu, ktorá sa v novej sérii pripravuje na príchod druhého dieťaťa, sa ďakovné komentáre určite dobre čítali.

