Ak sa s niekým zoznamujete, vyvarujte sa týmto chybám. Neuveríte, ktoré veci si ľudia všimnú ako prvé

Poznáte ten pocit, keď sa stretnete s niekým novým a cítite, že si už vytvoril o vás dojem ešte predtým, než vôbec dopijete kávu? Prvý dojem vzniká rýchlo. Výskum psychológov z Princetonu Janine Willis a Alexandra Todorova zistil, že ľudia si utvárajú úsudky o vlastnostiach, ako je dôveryhodnosť, už za 100 milisekúnd. To je sotva jedno žmurknutie.
Prvých päť minút akejkoľvek interakcie je plných jemných signálov, ktoré zahŕňajú vašu reč tela, tón hlasu, dokonca aj spôsob, akým niekoho pozdravíte. A či sa vám to páči alebo nie, tieto signály vytvárajú u druhých mienku o tom, kým ste. Ktorých osem vecí si ľudia podľa portálu VegOut zvyčajne uvedomia takmer okamžite?
1. Úroveň sebavedomia
Sebavedomie nie je len o tom, čo hovoríte, ale aj o tom, ako to hovoríte. Vzpriamené státie, stály očný kontakt a rozprávanie hlasným tónom signalizuje, že ste vyzbrojení sebadôverou. Na druhej strane, nervózne mrmlanie alebo tichý a bojazlivý hlas môžu o danom človeku prezradiť, že je neistý.
Psychológovia už dlho vedia, že sebavedomie zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní dojmu. Štúdia v časopise Journal of Experimental Social Psychology zistila, že neverbálne prejavy sebavedomia silne ovplyvňujú to, či vás ľudia vnímajú ako lídra. Nejde o to, aby ste boli hluční alebo dominantní – ide o to, aby ste pôsobili uzemnene a pohodlne vo svojej koži.
Nahlásiť chybu v článku