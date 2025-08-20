Oznámila skvelú správu. Veľká novinka v živote Dominiky Cibulkovej, nastala u nej zmena, ktorú si bude dlho pamätať

Bývalá vrcholová športovkyňa si vychutnáva príjemné obdobie vo svojom živote, ktoré trávi v kruhu rodiny a s fanúšikmi. Po vytvorení vlastnej aplikácie je s nimi totiž viac v kontakte, keďže im radí, ako schudnúť, dopracovať sa k novému „ja“ a vedie ich cestou tak, aby bola pre nich čo najpríjemnejšia. K tomu záležitosti okolo aplikácie a dvojnásobná mamička je zamestnaná viac než dosť.
Aby toho nebolo málo, doma jej pobehujú rozkošné deti, ktoré bavia aj jej priaznivcov na sociálnej sieti. Zvykne ich ukazovať a robí dobre. Deti sú vysmiate, plné radosti a života, nejeden človek sa pri pohľade na ne rozcíti a dojme. Dominika Cibulková môže byť právom hrdá. Aj preto, že starší Jakubko už prejavuje talent na športy, ktorý očividne zdedil po svojej mame. Ako priznala bývalá tenistka, chodí na atletiku, gymnastiku, tenis a dokonca aj futbal.
Veľký deň pre malú slečnu
Hoci Ninka je ešte veľmi malá na to, aby jej rodičia zistili, či bude inklinovať k športu, nebude to už dlho trvať. Dominikina roztomilá blondínka rastie ako z vody, najnovšie tak nadišiel čas na jednu zmenu. Tá je pre mnohé mamy významná a miestami ich doženie k slzám. Práve pri nej zistia, ako veľmi ten čas uteká, a že sa z bábätka odrazu stáva malá slečna alebo chlapček.
O veľkej novinke nezabudla Dominika informovať svojich fanúšikov, s ktorými sa delí o rôzne momenty zo svojho života. Zverejnila video a dve fotografie zachytávajúce Jakubka a Ninku, ako sa usmievajú a držia za ruky. „Prvý deň škôlky pre Ninu Navara. Veríte tomu? Čas naozaj uteká… Samozrejme s veľkým bračekom po boku. Pozrite sa na video,“ napísala bývalá tenistka k príspevkom na sociálnej sieti, pričom slová boli v anglickom jazyku.
Vo videu je vidieť Ninkine nadšenie z veľkého dňa. „Kam ideme?“ opýtala sa Dominika svojej dcérky vo videu. „Do škôlky!“ odvetila šťastná Ninka. „A prvýkrát, Nindža?“ pokračovala mama. „Áno, áno, áno,“ zareagovala malá slečna, ktorá sa zjavne teší na to, čo ju čaká. Nechýbalo totiž „jupí“, ktoré zaznelo z jej rozkošných úst.
Fanúšikovia sa nemohli vynadívať na Dominikine deti, ktoré opäť ukázali, že im v živote nič nechýba a je o nich dobre postarané. Venovali im emotikony v tvare srdca či prijemné slová, ktorými vyjadrili dojatie.
