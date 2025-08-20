Oznámila skvelú správu. Veľká novinka v živote Dominiky Cibulkovej, nastala u nej zmena, ktorú si bude dlho pamätať

Foto: Instagram.com/domicibulkova

Jana Petrejová
Prišiel deň s veľkým „D".

Bývalá vrcholová športovkyňa si vychutnáva príjemné obdobie vo svojom živote, ktoré trávi v kruhu rodiny a s fanúšikmi. Po vytvorení vlastnej aplikácie je s nimi totiž viac v kontakte, keďže im radí, ako schudnúť, dopracovať sa k novému „ja“ a vedie ich cestou tak, aby bola pre nich čo najpríjemnejšia. K tomu záležitosti okolo aplikácie a dvojnásobná mamička je zamestnaná viac než dosť. 

Aby toho nebolo málo, doma jej pobehujú rozkošné deti, ktoré bavia aj jej priaznivcov na sociálnej sieti. Zvykne ich ukazovať a robí dobre. Deti sú vysmiate, plné radosti a života, nejeden človek sa pri pohľade na ne rozcíti a dojme. Dominika Cibulková môže byť právom hrdá. Aj preto, že starší Jakubko už prejavuje talent na športy, ktorý očividne zdedil po svojej mame. Ako priznala bývalá tenistka, chodí na atletiku, gymnastiku, tenis a dokonca aj futbal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

Veľký deň pre malú slečnu

Hoci Ninka je ešte veľmi malá na to, aby jej rodičia zistili, či bude inklinovať k športu, nebude to už dlho trvať. Dominikina roztomilá blondínka rastie ako z vody, najnovšie tak nadišiel čas na jednu zmenu. Tá je pre mnohé mamy významná a miestami ich doženie k slzám. Práve pri nej zistia, ako veľmi ten čas uteká, a že sa z bábätka odrazu stáva malá slečna alebo chlapček.

O veľkej novinke nezabudla Dominika informovať svojich fanúšikov, s ktorými sa delí o rôzne momenty zo svojho života. Zverejnila video a dve fotografie zachytávajúce Jakubka a Ninku, ako sa usmievajú a držia za ruky. „Prvý deň škôlky pre Ninu Navara. Veríte tomu? Čas naozaj uteká… Samozrejme s veľkým bračekom po boku. Pozrite sa na video,“ napísala bývalá tenistka k príspevkom na sociálnej sieti, pričom slová boli v anglickom jazyku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

Vo videu je vidieť Ninkine nadšenie z veľkého dňa. „Kam ideme?“ opýtala sa Dominika svojej dcérky vo videu. „Do škôlky!“ odvetila šťastná Ninka. „A prvýkrát, Nindža?“ pokračovala mama. „Áno, áno, áno,“ zareagovala malá slečna, ktorá sa zjavne teší na to, čo ju čaká. Nechýbalo totiž „jupí“, ktoré zaznelo z jej rozkošných úst.

Fanúšikovia sa nemohli vynadívať na Dominikine deti, ktoré opäť ukázali, že im v živote nič nechýba a je o nich dobre postarané. Venovali im emotikony v tvare srdca či prijemné slová, ktorými vyjadrili dojatie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Novú sériu ešte neodvysielali, no Farma už čelí kritike zo strany divákov. Žiadajú návrat starých…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac