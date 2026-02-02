Po dvoch dekádach konečne uvidíme pokračovanie obľúbenej romantickej komédie. Nové zábery vás dostanú

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
30. apríla 2026 sa do kín vráti módna legenda Miranda Priestly.

Príbeh, ktorý poznajú celé generácie opäť ožije. Pozrite si oficiálny trailer k snímke Diabol nosí Pradu 2. 

Ako sme vás už informovali, takmer po dvoch dekádach od premiéry kultovej romantickej komédie Diabol nosí Pradu sa môžete tešiť na pokračovanie, ktoré sľubuje viac než len prehliadku dizajnérskych kúskov.

Návrat hereckých legiend

V druhej časti celosvetovo obľúbeného príbehu sa vrátia pôvodné hviezdy, ako Meryl StreepAnne HathwayEmily Blunt a Stanley Tucci. Tento neľútostný módny tím sa tak opäť stretne na filmovom plátne. Ale tentoraz to bude Miranda versus Emily. Už však nie ako šéfka a asistentka, ale ako dve mocné ženy na opačných stranách barikády.

Kým Miranda bude bojovať s úpadkom svojho impéria v ére digitálnych médií, Emily bude viesť modernú reklamnú agentúru, ktorá ovláda módu cez obrazovky, nie strany magazínov. Pripravte sa na súboj generácií a hodnôt. Na dobu, keď každý módny trend trvá len chvíľu.

Diabol nosí Pradu 2 zavíta do slovenských kín 30. apríla 2026.

