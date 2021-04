Otvoriť by sa mohli všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné zložiť si z tváre respirátor, tvrdí Heger

Od 19. apríla by sa mohli otvoriť všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné zložiť si z tváre respirátor. V nedeľnej diskusnej relácii Televízie Markíza Na telo to uviedol predseda vlády Eduard Heger s tým, že sa nastavujú pravidlá tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľnejšie ako doteraz.

“Toto by malo byť hlavné pravidlo. Ak vieme zaručiť, že je to prevádzka, kde si nemusíte dávať dole respirátor, čiže budete ho mať na nose a ústach, tak tie môžeme otvoriť,” povedal premiér. Konkrétne prevádzky nechcel bližšie špecifikovať, podľa neho budú detaily zverejnené nasledujúci týždeň. Dôležité však bude dodržiavať “hustotu” ľudí v priestoroch. Tam, kde sa respirátor skladá sa podľa neho dáva priestor na šírenie vírusu. Poznamenal tiež, že dôjde k aktualizácii COVID automatu.

Neúčasť slovenských diplomatov na rokovaní v Maďarsku počas cesty ministra financií Igora Matoviča nebola podľa Hegera adekvátna. Poznamenal, že zástupcovia slovenskej ambasády by mali byť na takýchto stretnutiach vždy prítomní. “Dostal som informáciu od Igora Matoviča, že tam bola spochybnená dôvera,” povedal Heger. Ako tvrdí, musí sa to preveriť. S cestou Matoviča do Ruska nemal premiér problém, pretože rokoval o vakcíne. Myslí si, že Matovič už nebude v iných veciach zasahovať do ostatných rezortov.

Prezidentka urobila chybu

Podľa premiéra prezidentka Zuzana Čaputová urobila chybu, keď vyzvala Matoviča, aby odstúpil z postu premiéra. Potvrdil aj to, že sa dá určite zaočkovať, ale zatiaľ sa na neho nedostal rad. Či sa dá zaočkovať aj AstraZenecou nevie, ale zvažoval aj túto možnosť.

V súvislosti s posudzovaním ruskej vakcíny Sputnik dostal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí odporúčanie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na to, aby ju posúdilo Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, tvrdí Heger. Podľa neho to nebolo správne rozhodnutie, lebo štátny ústav vraj vedel, že ide proti vlastným interným predpisom. Celú situáciu má podľa premiéra počas budúceho týždňa vysvetliť šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský.