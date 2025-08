Aj majster tesár sa občas utne. Adela Vinczeová otvorene priznala, čo by mala zmeniť na svojom moderovaní

Nie je snáď známejšia ostrieľaná moderátorská dvojica, ktorej to spolu jednoducho ladí. Obaja sa navzájom dopĺňajú, majú trefné komentáre okorenené štipkou humoru, čo je zárukou, že sa poslucháči nebudú nudiť. Možno povedať, že rádio je pre nich druhým domovom, hoci si Adela uvedomuje, že pri moderovaní robí jednu vec, ktorú by mala obmedziť.

Moderátorské duo Matej Sajfa Cifra a Adela Vinczeová sa rozhodli prvýkrát odvysielať vo FUN rádiu špeciálnu časť šou, v ktorej odpovedajú na otázky fanúšikov. Niektoré z nich dali dvojici poriadne zabrať, no rovnako ako otázky boli zaujímavé aj odpovede moderátorov.

Aká je Adela moderátorka?

Jednou z otázok, ktorá ich potrápila bolo, že ak by si mali zahrať hru „počúvam ale nesúdim“, čo by si povedali navzájom. „To je ťažká otázka, lebo ty veľakrát hovoríš, že nesúdiš a potom ideš do toho,“ bonzol Sajfa na Adelu, ktorá mu to vrátila. „A ty veľakrát tvrdíš, že počúvaš a nepočúvaš,“ dodala.

Obaja tiež dostali príležitosť ohodnotiť sa navzájom po profesnej stránke. Ako prvý začal Sajfa, ktorý vychválil Adelu do nebies. „Ok, budem seriózny. Adela je podľa mňa extrémne vnímavá, veľmi rýchlo jej to páli. Vie okamžite zareagovať a je veľmi spontánna. To je podľa mňa strašne dôležité. Počúva, a to je tiež hrozne dôležité. Ja si myslím, že moderátorské eso po každej stránke, možno okrem vizuálnej, ale ok,“ poznamenal s humorom.

A hoci sa vzápätí rozvírila debata o „krajšej moderátorke“, na ktorú sa Adela spýtala, Sajfa spomenul modelku a influencerku Veroniku Rajek. „Naozaj si podľa mňa top,“ uhral to nakoniec. Aj keď sú lichôtky príjemné, Adela stojí nohami pevne na zemi a vie, že robí pri moderovaní jednu chybu. „Niekedy si idem akože až príliš, že sa tak odtrhnem a musím dávať aj tebe viac priestoru. Sajfa je skvelý moderátor…“ zdôraznila Adela.

Neskrýva obdiv ku kolegovi