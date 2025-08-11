Boja sa o svoju dcéru. William a Kate zakročili, aby princezná Charlotte neskončila rovnako ako Harry

Foto: SITA

Jana Petrejová
Vo výchove detí majú jasno. 

Kráľovský pár chce vychovať svoje deti čo najlepšie, jednoducho, aby sa mali dobre, nič im nechýbalo a boli šťastné. Zdá sa, že sa im to darí, no momentálne sústreďujú svoju pozornosť hlavne na svoju jedinú, druhorodenú dcérku. Boli by totiž radi, ak by ju neovládli podobné pocity, aké mal kedysi Williamov brat.

Opakovať chyby svojich predkov? Práve tomu sa chcú princ a princezná z Walesu vyhnúť, pričom nechcú, aby sa princezná Charlotte po boku svojho staršieho brata princa Georgea a mladšieho princa Louisa cítila menejcenná, ako uviedol expert na kráľovskú rodinu Richard Palmer podľa Daily Express.

Prvoradá je bezpečnosť detí

Keďže princezná Charlotte je ich druhé dieťa, hrozí u nej syndróm prostredného (druhorodeného) dieťaťa. Ako sa píše na českom portáli Skvelý rodič, ide o poruchu, pri ktorej je druhorodené alebo prostredné dieťa nejakým spôsobom negatívne “postihnuté” prítomnosťou svojho súrodenca (svojich súrodencov).

Foto: SITA

Často sa stáva, že rodičia rozmaznávajú najmladšie dieťa a na najstaršie zase prenášajú všetku zodpovednosť. Prostredné dieťa je tak o oboje ukrátené a ak sa cíti prehliadané, trpí najviac.

„V kráľovskej rodine sa tradične zameriavajú na to, ako vychovať následníka trónu a potom jeho náhradníka pre prípad, že by sa niečo pokazilo. Williamovi a Kate však ide hlavne o to, aby sa ich deti cítili emocionálne v bezpečí, namiesto toho, aby špeciálne zaobchádzali s vyvoleným nasledovníkom,“ uviedol Palmer.

Je silná a sebavedomá

