Pokušiteľ v Ruži: Diváci si myslia, že odhalili meno jedného z nových ženíchov, má ním byť fešák z inej šou

Ako dôkaz poskytli aj detail z úvodnej ukážky.

Každý ročník Ruže pre nevestu mal niečo do seba. V jednom sa založila tradícia vytvárania gangov, v ďalšom sa každú epizódu odhaľovali nové tajomstvá a bol tu tiež ročník, v ktorom sa prihlásili mama s dcérou, keďže sa mama rozhodla preveriť si potenciálneho zaťa.

Ako sme vás včera informovali v článku, túto sériu sa diváci môžu tešiť na niečo špeciálne. Tentoraz totiž nebude pokúšaný len ženích, ale samotné súťažiace, ktoré budú nútené udržať si oči len na ňom, zatiaľ čo im do vily prídu aj ďalší dvaja noví ženísi pokušitelia. Diváci si pritom myslia, že odhalili meno jedného z nich.

Známy fešák späť na obrazovkách

V predošlej sérii prišla trojica modeliek, pokušiteliek, pričom jedna z nich šou rovno aj vyhrala. V štvrtej sérii namiesto žien prichádzajú dvaja noví ženísi, ktorí nebudú pokúšať Adriána, ale práve krásky, ktoré prišli bojovať o jeho srdce. Diváci si pritom v úvodnej ukážke zostrihu celej štvrtej série všimli tvár jedného zo ženíchov a sú presvedčení, že ide o bývalého účastníka šou Love Island.

Mal by to byť Nicolas Gašpar, hokejista z Banskej Bystrice, ktorý v šou krátko tvoril pár s Lenkou. Detailný záber z ukážky a porovnanie, ktoré vytvorili diváci ako dôkaz, si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

@matqqus #foryoupage #viral #ruzaprenevestu #fyp #2026 ♬ Stateside + Zara Larsson – PinkPantheress

