Na Slovensko dorazí studený front: Ochladenie nepotrvá dlho, o pár dní už bude aj 30 °C

Ak vám posledné dni pokazili plány dážď a zamračená obloha, víkend by mohol byť príjemnou náhradou. Po prechode studeného frontu sa totiž počasie na Slovensku začne postupne upokojovať a teploty sa opäť vyšplhajú vysoko nad 25 °C.
Dnes to však ešte také ružové nebude. Počasie na Slovensku zostane aj počas piatka naďalej premenlivé. Po zrážkach a búrkach z predchádzajúcich dní dnes nad naše územie dorazí ďalší studený front. Ten síce nebude taký výrazný ako front, ktorý priniesol búrky na stredné Slovensko, no na viacerých miestach treba opäť počítať s dažďom.
Podľa portálu iMeteo začne počas dneška počasie ovplyvňovať ďalší studený front postupujúci cez naše územie. Zrážky sa očakávajú najmä na západnom a severozápadnom Slovensku, prevažne vo forme prehánok a slabého dažďa. Meteorológovia neočakávajú výraznejšie búrky a úhrny zrážok by vo väčšine oblastí nemali presiahnuť 5 milimetrov.
Aj predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) počíta počas dneška s oblačným až so zamračeným počasím. Najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji sa miestami vyskytne dážď alebo prehánky. Inde budú zrážky skôr ojedinelé. Teploty vystúpia na 23 až 28 °C, na krajnom západe a v Žilinskom kraji bude okolo 21 °C.
Sobota ešte úplne bez dažďa nebude
Po prechode studeného frontu sa začne nad Slovensko rozširovať nevýrazná oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Počas soboty sa tak počasie postupne upokojí.
Sobota síce prinesie viac slnka než záver pracovného týždňa, no na úplne bezoblačné nebo to ešte nevyzerá. Očakáva sa polooblačné až oblačné počasie a miestami môže byť prechodne aj zamračené. Najmä na strednom a východnom Slovensku sa môžu objaviť prehánky alebo slabý dážď.
Meteorológovia nevylučujú ani ojedinelé búrky, tie by však mali byť skôr výnimkou než pravidlom. Ráno bude pomerne svieže. Teploty klesnú na 16 až 11 °C, v niektorých údoliach na západe aj na 6 °C. Popoludní sa však vzduch ohreje na 23 až 28 °C. Chladnejšie zostane len na severe krajiny, kde sa teploty budú pohybovať okolo 21 °C.
Nedeľa bude patriť k najteplejším dňom
Najpríjemnejšie počasie počas víkendu sľubuje nedeľa. Nad Slovensko bude zasahovať okraj tlakovej výše, ktorý podporí slnečnejší charakter počasia. Oblačnosti bude väčšinou málo, hoci popoludní sa môže miestami prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku sa ojedinele vyskytnú prehánky, a nie je vylúčená ani búrka. Väčšina územia si však užije slnečný a teplý deň.
Ranné teploty sa budú pohybovať od 17 do 12 °C, v údoliach miestami okolo 10 °C. Popoludní vystúpia na 25 až 30 °C. O niečo chladnejšie bude na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, kde meteorológovia očakávajú približne 23 °C.
Budúci týždeň môže opäť priniesť zmenu
Aj keď víkend bude priať výletom, pobytu pri vode či práci v záhrade, stabilné počasie zrejme dlho nevydrží. Predpovede naznačujú, že v priebehu budúceho týždňa sa nad Slovensko môžu vrátiť prehánky aj búrky. Nočné teploty klesnú na 16 až 11 °C, v údoliach miestami až na 9 °C. Počas dňa sa oteplí na 25 až 30 °C, na severe krajiny bude okolo 23 °C.
V polovici týždňa pribudnú zrážky
Od utorka do štvrtka by malo byť počasie na Slovensku ako celok teplotne nadpriemerné. Očakáva sa polooblačná až oblačná obloha, prechodne môže byť aj zamračené. Na viacerých miestach sa však objaví dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. SHMÚ zároveň predpokladá, že ku koncu obdobia bude zrážok aj oblačnosti postupne ubúdať.
Nočné teploty sa budú pohybovať od 17 do 10 °C. Denné maximá dosiahnu väčšinou 19 až 27 °C, na začiatku obdobia však môžu na niektorých miestach vystúpiť až na 31 °C.
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