Opozícia reaguje na samit: Korčok varuje pred Putinovou hrou, Remišová prirovnala Trumpa k Ficovi

Foto: SITA/Milan Illík

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Remišová pripomína Trumpove vyhlásenie - „ukončím vojnu do 24 hodín".

Na samite Trump – Putin na Aljaške sa nepodarilo dosiahnuť ani len prímerie, čo je opakovaným dôkazom nezáujmu Vladimira Putina o mier. Uviedol to člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok.

Ako povedal, podľa nateraz známych výstupov, rokovanie prezidentov USA a Ruska neprinieslo žiadne konkrétne kroky k skorému ukončeniu ruskej agresie.

Jednota Západu ako jediná cesta

„Ani po takom ústretovom kroku, akým bolo jeho prijatie prezidentom Trumpom na pôde USA, Vladimir Putin nič nemení na svojom odhodlaní pokračovať vo vojne. Z tohto dôvodu by svoj ústretový prístup k Rusku mali zmeniť USA. V opačnom prípade sa ich úsilie dostáva do slepej uličky. Putin chce naďalej vojnu a chce aj zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania v Európe,“ uviedol Korčok.

Jediné, čo na Putina môže platiť, je podľa neho jednota Európy a USA a maximálna podpora Ukrajiny. Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej sa Spojené štáty americké pod vedením Donalda Trumpa v niečom podobajú na Slovensko pod vedením Roberta Fica – kopa predvolebných sľubov a výsledok žiadny.

Remišová: Trump sa podobá Ficovi

Remišová pripomína Trumpovo vyhlásenie – „ukončím vojnu do 24 hodín“ a poukazuje na to, že na samite na Aljaške Trump nedohodol žiadne zastavenie bojov, žiadne ďalšie stretnutie aj s Ukrajinou a nie sú známe ani žiadne detaily rozhovorov. „Len mnoho komplimentov vojnovému zločincovi Putinovi,“ podotkla. Trump sa podľa Remišovej podobá Ficovi ešte aj v niečom inom – v zbabelosti.

„Podľa slov Trumpa, „Ukrajina sa musí dohodnúť, lebo Rusko je veľmi silná mocnosť a Ukrajina nie je.“ To znamená, že keď v budúcnosti akákoľvek veľká krajina napadne menšiu – napríklad Slovensko, tak je podľa Trumpa úplne normálne, že malá krajina sa musí vzdať a odovzdať svoje územie. Áno, aj u nás minister obrany Kaliňák hovorí, že sa nemáme brániť, lebo však agresor raz odíde,“ hovorí Remišová, podľa ktorej sa Putin s Trumpom hrá ako mačka s myšou a zatiaľ na fronte vraždí ďalších ukrajinských civilistov.

