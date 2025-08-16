Toto jesť nechcete: Inšpektori našli v prevádzkach špinu, pokazené mäso aj potraviny po záruke. Zistili stovky nedostatkov

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v júli tohto roku 3413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1292 právnych subjektov a 2019 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 202 kontrolách.
Z uvedeného počtu bolo zistených 543 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. „Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a v označovaní,“ priblížila veterinárna správa.
Pokuty a sankcie za porušenia
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 223 blokových pokút v celkovej výške 4240 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 71 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 109 700 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25 000 eur,“ dodala ŠVPS.
