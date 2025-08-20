Americký pár navštívil Tatry: Nemilo ich prekvapila cena za lístok na lanovku, za toto zaplatili 18 eur

Sammy a Tommy cestujú po celom svete a na svojich potulkách nevynechali ani Slovensko. Zavítali do Tatier, kde sa odviezli lanovkou, zdolali neľahkú túru, ale sa aj dobre najedli. Niektoré veci ich však prekvapili.
Cena lanovky ich nepríjemne prekvapila
Sammy a Tommy sa rozhodli ubytovať v krásnej Tatranskej Lomnici a vybrať sa na túru dlhú viac ako 16 kilometrov. Chceli sa vyviezť na Lomnický štít, čakalo ich ale nemilé prekvapenie. Sammy udivene konštatuje, že jednosmerný lístok na lanovku, ktorá ich vyviezla ku Skalnatému plesu, vyšiel na 24 eur na osobu.
Za lístok na samý vrchol pre dve osoby by podľa jej slov zaplatila až približne 100 eur. Tieto ceny boli platné počas ich návštevy v roku 2023, momentálne podľa webu Vysoké Tatry vyjde lístok kúpený priamo pri pokladnici, ktorý kupovala aj Sammy, na 29 eur. Trochu im robilo obavy, či túru vôbec zvládnu. Mali pocit, že nemajú dostatok tréningu a nevyzerajú tak profesionálne vybavení ako ostatní turisti.
Už od začiatku im ale tatranská krása vyrážala dych. Zelené pleso ich absolútne očarilo. Napokon manželia skonštatovali, že to bola jedna z najkrajších túr, aké kedy absolvovali. Chvíľku oddychu si dopriali na Chate pri Zelenom plese. Sammy a Tommyho prekvapilo, že tam bolo toľko ľudí, že objednať si niečo trvalo 45 minút. Dali si kapučíno, pivo, guláš a horúce ovocie so šľahačkou. Sammy bola milo prekvapená cenami, za všetko dokopy totiž dvojica zaplatila 18 eur. Z jedla boli nadšení a z výhľadu z chaty na pleso ešte viac.
Chválili dokonalú atmosféru a skvelé jedlo
Túru napokon zdolali za približne 5 a pol hodiny. Samozrejme, po náročnom výkone si treba dopriať dobrú večeru a Sammy a Tommy sa vybrali do koliby v Starom Smokovci, kde ochutnali slovenské dobroty. Atmosféru dokonale dopĺňala živá hudba a manželia sa rozhodli, že sa nechajú prekvapiť. Netušili teda, čím ich ohúria.
Nechýbalo pivo a na stole pred nimi pristála obrovská misa s haluškami s bryndzou, ale aj kyslou kapustou, pirohmi, so zemiakovými plackami, s bravčovým mäsom a inými dobrotami. S jedlom boli americkí cestovatelia maximálne spokojní a celý deň v nich zanechal pozitívne dojmy. Vraj ten, kto príde na Slovensko, Tatry jednoducho nesmie vynechať. Slovensko je podľa dvojice podceňovaným miestom a Tatry sú najepšie stráženým tajomstvom Európy.
