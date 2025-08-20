Americký pár navštívil Tatry: Nemilo ich prekvapila cena za lístok na lanovku, za toto zaplatili 18 eur

Foto: YouTube/ Sammy and Tommy

Petra Sušaninová
Čo sa manželom z Ameriky páčilo na Slovensku najviac?

Sammy a Tommy cestujú po celom svete a na svojich potulkách nevynechali ani Slovensko. Zavítali do Tatier, kde sa odviezli lanovkou, zdolali neľahkú túru, ale sa aj dobre najedli. Niektoré veci ich však prekvapili.

Cena lanovky ich nepríjemne prekvapila

Sammy a Tommy sa rozhodli ubytovať v krásnej Tatranskej Lomnici a vybrať sa na túru dlhú viac ako 16 kilometrov. Chceli sa vyviezť na Lomnický štít, čakalo ich ale nemilé prekvapenie. Sammy udivene konštatuje, že jednosmerný lístok na lanovku, ktorá ich vyviezla ku Skalnatému plesu, vyšiel na 24 eur na osobu.

Za lístok na samý vrchol pre dve osoby by podľa jej slov zaplatila až približne 100 eur. Tieto ceny boli platné počas ich návštevy v roku 2023, momentálne podľa webu Vysoké Tatry vyjde lístok kúpený priamo pri pokladnici, ktorý kupovala aj Sammy, na 29 eur. Trochu im robilo obavy, či túru vôbec zvládnu. Mali pocit, že nemajú dostatok tréningu a nevyzerajú tak profesionálne vybavení ako ostatní turisti.

Už od začiatku im ale tatranská krása vyrážala dych. Zelené pleso ich absolútne očarilo. Napokon manželia skonštatovali, že to bola jedna z najkrajších túr, aké kedy absolvovali. Chvíľku oddychu si dopriali na Chate pri Zelenom plese. Sammy a Tommyho prekvapilo, že tam bolo toľko ľudí, že objednať si niečo trvalo 45 minút. Dali si kapučíno, pivo, guláš a horúce ovocie so šľahačkou. Sammy bola milo prekvapená cenami, za všetko dokopy totiž dvojica zaplatila 18 eur. Z jedla boli nadšení a z výhľadu z chaty na pleso ešte viac.

Chválili dokonalú atmosféru a skvelé jedlo

Túru napokon zdolali za približne 5 a pol hodiny. Samozrejme, po náročnom výkone si treba dopriať dobrú večeru a Sammy a Tommy sa vybrali do koliby v Starom Smokovci, kde ochutnali slovenské dobroty. Atmosféru dokonale dopĺňala živá hudba a manželia sa rozhodli, že sa nechajú prekvapiť. Netušili teda, čím ich ohúria.

Ilustračná foto: Unsplash

Nechýbalo pivo a na stole pred nimi pristála obrovská misa s haluškami s bryndzou, ale aj kyslou kapustou, pirohmi, so zemiakovými plackami, s bravčovým mäsom a inými dobrotami. S jedlom boli americkí cestovatelia maximálne spokojní a celý deň v nich zanechal pozitívne dojmy. Vraj ten, kto príde na Slovensko, Tatry jednoducho nesmie vynechať. Slovensko je podľa dvojice podceňovaným miestom a Tatry sú najepšie stráženým tajomstvom Európy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Menu za 10,90 € a hotel za 84 eur: Čech navštívil slovenské mesto, Slováci do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac