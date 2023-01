Opili sa a hrali sa na schovávačku: Muž sa zadusil po tom, čo ho žena zazipsovala do kufra

Žena svojho partnera pripravila o život skutočne bizarným spôsobom. Dvojica sa údajne hrala na schovávačku a muž sa schoval do kufra. Žena ho v ňom zazipsovala a odmietla ho pustiť von, muž sa napokon udusil.

Schovávačka sa skončila tragicky

Ako informuje LADbible, žena sa postaví pred súd po tom, čo svojho partnera Jorgeho Torresa Jr. zazipsovala do kufra a nechala ho v ňom dovtedy, kým sa nezadusil. Malo sa tak stať počas hry na schovávačku. Polícia ju za tento skutok zadržala ešte vo februári v roku 2020. Dvojica mala počas hry popíjať alkohol.

Incident bol zaznamenaný aj na video, muž na ňom kričí, že nemôže dýchať. Po tom, čo Jorge hru neprežil, bola v tom čase 42-ročná Sarah obvinená z vraždy. Bolo jasné, že konala s cieľom partnera potrestať, kričala na neho, že to má za to všetko, čo jej urobil. Keď sa Jorge sťažoval, že nemôže dýchať, Sarah to okomentovala slovami, že presne tak sa cíti, keď ju škrtí.

Vyčítala partnerovi neveru

Následne Jorgemu vyčítala, že ju podviedol. Sarah údajne predpokladala, že sa Jorge napokon nejakým spôsobom z kufra dostane aj sám a išla si ľahnúť do postele. Keď sa na ďalší deň ráno zobudila, myslela si, že Jorge vstal skôr ako ona a na prízemí v kuchyni si na počítači hľadá zamestnanie.

Až po chvíli si spomenula na to, čo urobila. Ihneď sa išla pozrieť do kufra, no Jorge bol už mŕtvy. Sarah sama zatelefonovala polícii a oznámila im, že hra na schovávačku sa skončila nešťastne. Jorgemu z úst tiekla krv a okrem toho, že sa udusil, zrejme utrpel aj mozgovú aneuryzmu.