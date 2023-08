Olej ste doteraz nalievali zle: Virálne video z TikToku ukazuje šikovný trik, ktorý posunie vaše varenie na novú úroveň

TikTok už ani zďaleka nie je len platforma na zdieľanie rôznych tanečných trendov. Používatelia na nej zverejňujú rôzne edukatívne videá a triky, ktoré vám môžu značne uľahčiť život. Prednedávnom sme písali o virálnom videu, na ktorom jedna používateľka ľuďom ukázala, na čo v skutočnosti slúžia vrúbky na spodnej strane soľničky. S podobnou radou prichádza aj dáma s prezývkou MamaB.

Olej ste doteraz liali zle

Olej pri varení rozhodne patrí medzi tie najviac používané suroviny. Niekedy sa nám stáva, že to s ním preženieme, prípadne jeho množstvo vo všeobecnosti neodhadneme. Za pomoci virálneho triku by sa však už podobná situácia nemala opakovať, píše portál LADBible. Celá pointa sa ukrýva pod vrchnáčikom novej fľaše s olejom. Vo väčšine prípadov sa pod ním nachádza plast, ktorý odstránime a zahodíme do koša. A to je chyba.

Ak totiž maličký, a na pohľad nepotrebný malý plast zahodíme, pripravíme sa o „tajný“ kľúč k pohodlnému vareniu. Namiesto toho by sme ho mali otočiť a založiť na miesto, odkiaľ sme ho odtrhli. Takýmto spôsobom docielime, že prietok oleja bude dostatočne regulovaný a nám sa teda už nikdy nestane, že by sme ho omylom pridali viac, ako je potrebné. Video s týmto trikom má v súčasnosti už 5,5 milióna zhliadnutí a používatelia opäť neskrývajú nadšenie z novej informácie, ktorú sa pomocou tejto sociálnej siete dozvedeli.