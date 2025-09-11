Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné

Prvýkrát k nám zavítal v roku 2008, keď s rodičmi navštívil Bratislavu. Staré Mesto sa mu veľmi páčilo, hoci vtedy ešte netušil, aké rozmanité poklady naša krajina ukrýva. Už o rok neskôr mu však život obrátila naruby Slovenka zo Žilinského kraja, ktorú stretol na festivale v Edinburghu. Očarila ho natoľko, že sa rozhodol stráviť s ňou celý život.
Dnes má Ross k Slovensku blízko z viacerých dôvodov – zvládol si takmer dokonale osvojiť našu reč, prijal tradíciu vyzúvania topánok a nosenia papúč, a prepadol láske k bryndzovým haluškám či k chrumkavým rožkom. Ako stand-up komik so 16-ročnými skúsenosťami (v roku 2010 dokonca vyhral prestížnu cenu, pričom porazil aj Kevina Bridgesa či Limmyho, ktorých možno poznáte z internetu) si k Slovákom hľadá cestu prostredníctvom vtipných videí na svojej platforme.
Tento sympatický Škót teraz prezradil, čo ho na Slovensku najviac očarilo, ktoré jedlá a nápoje si obľúbil a bez ktorých produktov z obchodu sa pri návšteve našej krajiny nezaobíde. Hovorí aj o zvykoch, ktoré musel doma prevziať, o podobnostiach a rozdieloch medzi Slovákmi a Škótmi, o svojich obľúbených slovenských lokalitách, ale aj o tom, čo bolo na učení slovenčiny najťažšie. A to zďaleka nie je všetko.
V tvojich videách je láska k Slovensku citeľná. Čo konkrétne ti túto veľkú náklonnosť vytvorilo – okrem toho, že pani manželka je Slovenka?
Mám pocit, že Slovensko je často tak trochu prehliadané – a ako Škót sa s tým viem stotožniť. Obe krajiny majú okolo 5,5 milióna obyvateľov, a pritom majú väčších susedov, o ktorých sa hovorí viac. Ľudia si Slovensko občas mýlia so Slovinskom, a staršia generácia si niekedy dokonca myslí, že Československo ešte stále existuje.
To mi veľmi pripomína tie chvíle, keď sa ma niekto ako Škóta omylom spýta na život v ‘Anglicku’.
A potom je tu ten jednoduchý fakt, že Slovensko je nádherná krajina. Máte Tatry, Liptov a mnoho ďalších krásnych miest. Takmer každé mesto má pekné námestie s farebnými budovami, ktoré mi vždy vyčaria úsmev na tvári. A napokon, ľudia boli neuveriteľne povzbudzujúci – nielen k tomu, že sa učím po slovensky, ale aj k tomu, že sa snažím ľudí zabávať v tomto jazyku. To si veľmi vážim a cítim vďaka tomu so Slovenskom silné spojenie.
Spomenieš si na to, aké predstavy si mal o Slovensku pred svojou úplne prvou návštevou?
Prvýkrát som prišiel na Slovensko počas Vianoc 2008 s rodičmi – na taký „city break“.
Myslím, že stereotyp, ktorý sme mali, bol, že pre nás to bude lacné.
Lenže boli sme v Bratislave – teda na najdrahšom mieste na Slovensku. A ešte k tomu cez Vianoce. Navyše vtedy sa pripravovalo zavedenie eura, takže ceny boli už vopred vyššie. No a k tomu sa pridala aj finančná kríza v Británii a slabá libra.
Takže výsledok? Bratislava nám prišla prekvapivo drahá. Ale úprimne, z tejto jednej návštevy sa nedalo získať reálny obraz o Slovensku. Môj pohľad sa začal meniť až potom, keď som o pár mesiacov neskôr v Edinburghu stretol moju manželku, ktorá tam žila. Slovensko totiž nie je iba Bratislava. A Bratislava nie je len Staré Mesto. Slovensko sa nedá pochopiť iba z prechádzky pod Michalskou bránou.
Z tvojej skúsenosti, aký je najvýraznejší rozdiel medzi životom ľudí na Slovensku a v Škótsku?
Pre mňa je to zatiaľ niečo veľmi vzácne – nezávislé obchody. V Spojenom kráľovstve internetové nakupovanie úplne zabilo centrá miest a malé obchodíky.
Trávim veľa času v Žiline, pretože moji svokrovci sú zo Žilinského kraja. A viem, že Žilinčania sa občas na svoje mesto sťažujú, ale ja tam stále vidím veľmi živé centrum – v porovnaní s väčšinou miest v Škótsku.
Vždy ma ohúri aj to, koľko čerstvých a prírodných produktov nájdem aj v malých dedinských potravinách. Veľké výbery bylinkových čajov a, samozrejme, čerstvé rožky.
A veľmi sa mi páči aj to, že ako súčasť pevninskej Európy sa môžete jednoducho posadiť do vlaku alebo auta a byť o chvíľu v inej krajine. Zo Spojeného kráľovstva musím vždy riešiť trajekt alebo let. Vy máte to šťastie, že susedíte s toľkými krajinami a máte obrovskú možnosť cestovať – ak je na to chuť a financie.
Ktoré slovenské jedlá ti najviac ulahodili a si rád, že si ich objavil? Máš aj nejaké obľúbené nápoje?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ktoré slovenské jedlá a nápoje miluje;
- čo mu, naopak, vôbec neulahodilo;
- čo zo slovenského obchodu si vždy odnesie domov;
- ktoré zvyky musel prijať kvôli manželke zo Slovenska;
- ako vyzerá život v slovensko-škótskej domácnosti;
- aký je rozdiel medzi slovenským a škótskym humorom;
- či bolo preňho ľahké naučiť sa po slovensky;
- kde je vyššia kvalita života;
- čo má na slovenskej náture najradšej a, naopak, čo nie;
- ktoré miesta by ukázal cudzincovi ako prvé;
- prečo s manželkou napriek všetkému zostali v Škótsku.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku