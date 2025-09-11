Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné

Foto: osobný archív Rossa Craiga

Michaela Olexová
Ross Craig je Škót telom aj dušou, no v jeho srdci si pevné miesto našlo aj naše malé Slovensko.

Prvýkrát k nám zavítal v roku 2008, keď s rodičmi navštívil Bratislavu. Staré Mesto sa mu veľmi páčilo, hoci vtedy ešte netušil, aké rozmanité poklady naša krajina ukrýva. Už o rok neskôr mu však život obrátila naruby Slovenka zo Žilinského kraja, ktorú stretol na festivale v Edinburghu. Očarila ho natoľko, že sa rozhodol stráviť s ňou celý život.

Dnes má Ross k Slovensku blízko z viacerých dôvodov – zvládol si takmer dokonale osvojiť našu reč, prijal tradíciu vyzúvania topánok a nosenia papúč, a prepadol láske k bryndzovým haluškám či k chrumkavým rožkom. Ako stand-up komik so 16-ročnými skúsenosťami (v roku 2010 dokonca vyhral prestížnu cenu, pričom porazil aj Kevina Bridgesa či Limmyho, ktorých možno poznáte z internetu) si k Slovákom hľadá cestu prostredníctvom vtipných videí na svojej platforme.

Tento sympatický Škót teraz prezradil, čo ho na Slovensku najviac očarilo, ktoré jedlá a nápoje si obľúbil a bez ktorých produktov z obchodu sa pri návšteve našej krajiny nezaobíde. Hovorí aj o zvykoch, ktoré musel doma prevziať, o podobnostiach a rozdieloch medzi Slovákmi a Škótmi, o svojich obľúbených slovenských lokalitách, ale aj o tom, čo bolo na učení slovenčiny najťažšie. A to zďaleka nie je všetko.

V tvojich videách je láska k Slovensku citeľná. Čo konkrétne ti túto veľkú náklonnosť vytvorilo – okrem toho, že pani manželka je Slovenka?

Mám pocit, že Slovensko je často tak trochu prehliadané – a ako Škót sa s tým viem stotožniť. Obe krajiny majú okolo 5,5 milióna obyvateľov, a pritom majú väčších susedov, o ktorých sa hovorí viac. Ľudia si Slovensko občas mýlia so Slovinskom, a staršia generácia si niekedy dokonca myslí, že Československo ešte stále existuje.

To mi veľmi pripomína tie chvíle, keď sa ma niekto ako Škóta omylom spýta na život v ‘Anglicku’.

A potom je tu ten jednoduchý fakt, že Slovensko je nádherná krajina. Máte Tatry, Liptov a mnoho ďalších krásnych miest. Takmer každé mesto má pekné námestie s farebnými budovami, ktoré mi vždy vyčaria úsmev na tvári. A napokon, ľudia boli neuveriteľne povzbudzujúci – nielen k tomu, že sa učím po slovensky, ale aj k tomu, že sa snažím ľudí zabávať v tomto jazyku. To si veľmi vážim a cítim vďaka tomu so Slovenskom silné spojenie.

Spomenieš si na to, aké predstavy si mal o Slovensku pred svojou úplne prvou návštevou?

Prvýkrát som prišiel na Slovensko počas Vianoc 2008 s rodičmi – na taký „city break“.

Myslím, že stereotyp, ktorý sme mali, bol, že pre nás to bude lacné.

Lenže boli sme v Bratislave – teda na najdrahšom mieste na Slovensku. A ešte k tomu cez Vianoce. Navyše vtedy sa pripravovalo zavedenie eura, takže ceny boli už vopred vyššie. No a k tomu sa pridala aj finančná kríza v Británii a slabá libra.

Takže výsledok? Bratislava nám prišla prekvapivo drahá. Ale úprimne, z tejto jednej návštevy sa nedalo získať reálny obraz o Slovensku. Môj pohľad sa začal meniť až potom, keď som o pár mesiacov neskôr v Edinburghu stretol moju manželku, ktorá tam žila. Slovensko totiž nie je iba Bratislava. A Bratislava nie je len Staré Mesto. Slovensko sa nedá pochopiť iba z prechádzky pod Michalskou bránou.

Z tvojej skúsenosti, aký je najvýraznejší rozdiel medzi životom ľudí na Slovensku a v Škótsku?

Pre mňa je to zatiaľ niečo veľmi vzácne – nezávislé obchody. V Spojenom kráľovstve internetové nakupovanie úplne zabilo centrá miest a malé obchodíky.

Trávim veľa času v Žiline, pretože moji svokrovci sú zo Žilinského kraja. A viem, že Žilinčania sa občas na svoje mesto sťažujú, ale ja tam stále vidím veľmi živé centrum – v porovnaní s väčšinou miest v Škótsku.

Foto: na Mariánskom námestí v Žiline, osobný archív Rossa Craiga

Vždy ma ohúri aj to, koľko čerstvých a prírodných produktov nájdem aj v malých dedinských potravinách. Veľké výbery bylinkových čajov a, samozrejme, čerstvé rožky.

A veľmi sa mi páči aj to, že ako súčasť pevninskej Európy sa môžete jednoducho posadiť do vlaku alebo auta a byť o chvíľu v inej krajine. Zo Spojeného kráľovstva musím vždy riešiť trajekt alebo let. Vy máte to šťastie, že susedíte s toľkými krajinami a máte obrovskú možnosť cestovať – ak je na to chuť a financie.

Ktoré slovenské jedlá ti najviac ulahodili a si rád, že si ich objavil? Máš aj nejaké obľúbené nápoje?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ktoré slovenské jedlá a nápoje miluje;
  • čo mu, naopak, vôbec neulahodilo;
  • čo zo slovenského obchodu si vždy odnesie domov;
  • ktoré zvyky musel prijať kvôli manželke zo Slovenska;
  • ako vyzerá život v slovensko-škótskej domácnosti;
  • aký je rozdiel medzi slovenským a škótskym humorom;
  • či bolo preňho ľahké naučiť sa po slovensky;
  • kde je vyššia kvalita života;
  • čo má na slovenskej náture najradšej a, naopak, čo nie;
  • ktoré miesta by ukázal cudzincovi ako prvé;
  • prečo s manželkou napriek všetkému zostali v Škótsku.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac