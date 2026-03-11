Okamih, ktorý rozhodol: Ženích Adrián prezradil zlomový moment, prečo vstúpil do šou a ako ho to zmenilo

Reality šou často prinášajú momenty, ktoré dokážu zmeniť život jej účastníkov. Pre niektorých ide o dobrodružstvo, pre iných o šancu nájsť lásku alebo zažiť niečo úplne nové. Podobne to bolo aj v prípade Adriána Chabadu, ktorý sa rozhodol prijať výzvu a stať sa ženíchom v romantickej šou Ruža pre nevestu.
Pre mnohých ľudí je účasť v takomto projekte veľkým krokom do neznáma, pretože znamená odhaliť svoj súkromný život pred kamerami a verejnosťou. Napriek tomu sa nájdu takí, ktorí sú ochotní riskovať a skúsiť šťastie – možno práve tam, kde by to najmenej čakali. Spravil to aj Adrián Chabada, ktorý sa rozhodol na nejaký čas nechať svoj život v Dubaji, kde sa venuje realitám a naplno sa vrhol do hľadania svojej vyvolenej. Čo tomu predchádzalo, uviedol v markizáckom Teleráne.
Spočiatku bol nervózny
Charizmatický ženích štvrtej série Ruža pre nevestu prezradil, kedy prišiel ten moment, kedy si povedal, že si nájde lásku nezvyčajným spôsobom. „Zlom prišiel asi niekedy v októbri, v novembri minulého roka, kedy som bol v takom intenzívnom kontakte s kolegami z produkcie. Vtedy mi to tak začalo dávať zmysel… Povedal som si, že je to naozaj zaujímavá skúsenosť takto neštandardne si nájsť lásku, a som veľmi rád a neľutujem, že som do toho išiel,“ priznal Adrián.
Na začiatku s ním lomcovali rôzne pocity, až miestami ostal zaskočený tým, čo zažil. „Tých prekvapení tam bolo veľa. Aj pre mňa, aj pre dievčatá. Možno také prvotné prekvapenie alebo taký najsilnejší zážitok boli príchody dievčat. Tam som naozaj cítil veľkú nervozitu zo začiatku, ale tá rýchlo upadla, akonáhle prišla Mersi ako prvá. A na to veľmi pekne spomínam, veľmi rád. To boli také autentické emócie, ktoré som ešte nikdy nezažil a na ktoré nikdy nezabudnem,“ pokračoval.
Dievčatá sa Adriánovi predstavili, priniesli mu darček alebo mu zaspievali. Príchod každej jednej z nich považuje ženích za jedinečný. „Každé dievča je niečím unikátne. A ja som si užil všetky príchody, či už to bolo tých prvých 14 dievčat, ktoré prišli štandardne, a už tam bolo prvé prekvapenie nachystané vo forme zamaskovanej maskérky Michaely, čo som naozaj netušil, ale bolo to celé veľmi príjemné,“ ozrejmil Adrián Chabada.
