Ohrozené sú celé chovy: U našich susedov prepukla nákaza medzi hospodárskymi zvieratami. Sprísňujú opatrenia

Nina Malovcová
SITA
Nákaza sa v súčasnosti rozšírila už takmer po celej krajine

Choroba katarálnej horúčky oviec, známa aj ako modrý jazyk sa v Českej republike ďalej šíri. Nový výskyt tejto vysoko nákazlivej choroby sa objavil v obci Slavičky a meste Třebíč v kraji Vysočina, kde museli veterinári zaviesť prísne ochranné opatrenia.

Informuje o tom web TN.cz. Ochranné opatrenia sa týkajú najmä zákazu presunu nielen oviec, ale aj kôz a kráv v oblastiach zasiahnutých nákazou. Nákaza sa v súčasnosti rozšírila už takmer po celej krajine, zaznamenali ju najmenej na 117 farmách. Výnimkou zatiaľ zostáva len východná, južná a severná Morava.

Choroba sa do Česka vrátila po pätnástich rokoch

Katarálna horúčka oviec sa v Česku po pätnástich rokoch znova objavila vlani v septembri. Choroba sa prejavuje krvácaním, zápalom a opuchmi v ústnej dutine, nosných dierkach, viečkach a ušiach zvierat. Najúčinnejšou ochranou je preventívne očkovanie proti infekcii. Choroba nie je prenosná na človeka.

