Na Slovensko prichádza šou, aká tu ešte nebola: Účastníci sa ukážu úplne nahí, cenzúru by ste ale čakali márne

Foto: JOJ Group

Nina Malovcová
Na JOJ play dnes štartuje najodvážnejšia šou sezóny.

JOJ play prichádza s formátom, aký na Slovensku doteraz nebol. Streamovacia služba uvedie reláciu Naked Attraction Česko a Slovensko, ktorá už pri svojej českej premiére vyvolala búrlivé reakcie a rozdelila verejnosť. 

Slovenskí diváci si ju po prvý raz budú môcť pozrieť exkluzívne na JOJ play. Ako informuje televízia v tlačovej spíve, dnes pribudnú na platforme dve premiérové epizódy aj s bonusovým podcastom, ktorý prinesie zákulisné rozhovory, reakcie a najodvážnejšie momenty. Riaditeľka Digital Ninjas JOJ Group Nikoleta Nagyová uviedla, že cieľom je prinášať obsah, ktorý vzbudzuje zvedavosť a vedie k diskusii.

Rande, kde sa skrýva len málo

V tejto šou si jeden z účastníkov vyberá partnera na rande podľa nahého tela. Nie sú tu žiadne filtre, efekty ani pretvárka. Účastníci sa ukazujú takí, akí v skutočnosti sú. Reláciu moderuje Monika Timková.

Formát, ktorý sa stal virálnym v mnohých krajinách, zaujal aj v Česku, kde mal obrovskú sledovanosť. Premiéra priniesla viac ako jeden a pol milióna interakcií na sociálnych sieťach a televízia ÓČKO sa vďaka nej stala jednotkou medzi divákmi vo veku od 15 do 24 rokov.

Viac než len nahota

JOJ play ponúkne každý stredajší večer novú epizódu a k nej aj exkluzívny podcast, v ktorom sa budú rozoberať najzaujímavejšie momenty, reakcie aj zákulisie. Predplatitelia navyše dostanú prístup k rozšíreným verziám rande a ďalším bonusom, ktoré sa v samotnej šou neobjavia.

Oslava rozmanitosti a autenticity

Naked Attraction nie je iba o odvahe postaviť sa pred kamery bez šiat. Relácia prináša pohľad na rozmanitosť tiel, sebaprijatie a otvorený prístup k vlastnej identite. Účinkujúci pochádzajú z rôznych prostredí, majú rôzny vek aj orientáciu, no spája ich túžba ukázať sa bez masiek a pretvárky.

JOJ play Premium tak štartuje jeden z najodvážnejších projektov svojej histórie. Prvé dve epizódy a bonusový podcast budú dostupné už v dnes o 22.00.

