Odišla legenda: Vo veku 81 rokov zomrel známy spevák svetovej hudobnej scény. Jeho hit pozná úplne každý

Martin Cucík
TASR
Bol držiteľom prestížnej ceny Grammy za najlepší reggae album roku 1986.

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného žánru reggae Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov. Na sociálnej sieti Instagram to v pondelok oznámila jeho manželka Latifa Chambersová, píše TASR podľa správ agentúry AFP, televízií BBC a NBC News a denníka The Guardian.

Jimmy Cliff, vlastným menom James Chambers, bol známy najmä hitmi ako „I Can See Clearly Now“, „Many Rivers to Cross“ alebo „The Harder They Come“, ktorý sa stal aj titulnou piesňou k rovnomennému filmu z roku 1972. Ten zaznamenal veľký medzinárodný úspech a výrazne prispel k šíreniu popularity jamajského reggae vo svete.

S hlbokým smútkom oznamujem, že môj manžel Jimmy Cliff zomrel v dôsledku záchvatu, po ktorom nasledovala pneumónia. Som vďačná za jeho rodinu, priateľov, kolegov umelcov a spolupracovníkov, ktorí sa s ním delili o jeho cestu,“ napísala Chambersová na Instagrame.

Držiteľ Grammy

Všetkým fanúšikom po celom svete chcem povedať, že vaša podpora bola jeho silou počas celej jeho kariéry. Jimmy, môj drahý, nech odpočívaš v pokoji. Budem nasledovať tvoje želania,“ napísala Cliffova manželka spoločne so svojimi deťmi Lilty a Akenom.

Cliff získal v roku 1986 prestížnu cenu Grammy za najlepší reggae album roka. Ocenený titul Cliff Hanger nahral spoločne s americkou formáciou Kool and the Gang.

