Scarlett Johansson či Bruce Willis: Títo herci sa chceli presadiť v hudbe, no nevyšlo im to, ich spev ste zrejme nepočuli

Foto: SITA

Jana Petrejová
Mali svoje hudobné sny.

Mnohým hercom nemožno uprieť talent v seriáloch či filmoch, z ktorého žasnú milióny fanúšikom po celom svete. A hoci ich hlas počuť z plátna kín, málokto by si ich vedel predstaviť ako spevákov. Napriek tomu niektorí z nich pričuchli k hudbe a chceli rozbehnúť spevácku kariéru. Zatiaľ čo na pľaci im to vyšlo, s mikrofónom v ruke neuspeli. 

Medzi známymi osobnosťami možno nájsť také, ktoré prechovávajú celoživotnú vášeň pre hudbu. Alebo sa nájdu takí, ktorí pôvodne zabrdli do hudobného priemyslu s úmyslom dostať sa na výslnie, no osud ich zavial k herectvu. Niektorí zase ukázali svoj hlasový rozsah preto, aby sa zviditeľnili alebo spropagovali nejaký projekt, na ktorom pracujú. Nech je to akokoľvek, keď sa svetoznámi herci objavia na pódiu, zakaždým je to šok. Ktorým celebritám podľa BuzzFeed to pred mikrofónom nevyšlo?

Gwyneth Paltrow

Kto by to bol povedal o svetoznámej herečke, že určité obdobie pôsobila ako country speváčka? Potom, čo sa ponorila do country hudby pre svoju úlohu vo filme Country Strong, Gwyneth Paltrow zistila, že sa s týmto žánrom stotožňuje a sedí jej.

Foto: SITA

„Naozaj som sa zamilovala do country hudby. Nikdy by som nečakala, že sa stane súčasťou toho, kým som,“ spomenula v roku 2010 The Boot a pokračovala: „Bol to neočakávaný vedľajší účinok natáčania filmu. Teraz budem mať párty a moji priatelia sa budú pýtať: ‚Čo počúvame?‘ A ja poviem: ‚Mirandu Lambert. Milujem to! Je to najlepšia vec na svete.‘ Som úplne mimo. Celý zážitok bol pre mňa rovnako prekvapujúci ako pre vás.“

52-ročná herečka dokonca zaspievala titulnú skladbu filmu na CMA v roku 2010 po boku country legendy Vincea Gilla. Spočiatku sa zdalo, že jej hudobná kariéra sa rozbieha, keďže v marci 2011 podpísala zmluvu s Atlantic Records na album, ktorý mal vyjsť neskôr v tom istom roku. Napriek jej nadšeniu nakoniec žiadny album nevznikol.

Scarlett Johansson

