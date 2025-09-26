Odhalili zákulisie seriálu. Kostymérky Dunaja prezradili, ako vyberajú oblečenie pre postavy, táto má najviac kúskov

Tvorcovia seriálu majú na konte pekný úspech. Podaril sa im zrealizovať projekt, ktorý mnohým ľuďom prirástol k srdcu a má vysokú sledovanosť. Ľudia sa ho „neprejedli“ ani po desiatich sériách a sledujú i naďalej napínavý dej plný dramatických zvratov.
Jedenásta séria je iná, na rozdiel od tých predchádzajúcich. Podľa tvorcov ide o najdramatickejšiu zo všetkých, pričom vojna sa dotkne každej postavy v seriáli. Pri natáčaní využili silu umelej inteligencie, no podstatné sú aj kostýmy, ktoré vytvárajú obraz danej doby a podieľajú sa na celkovej atmosfére. Kostýmové výtvarníčky Diana Strausz a Veronika Vartíková porozprávali okrem iného pre Báječnú ženu, ako vznikajú kostýmy do seriálu.
Záleží od charakteru postavy i samotnej herečky
Výber oblečenia, do ktorého sa odejú postavy v Dunaji, k vašim službám, podlieha určitému postupu. „Ku každej novej sérii seriálu Dunaj k vašim službám príde set up – dokument/súbor, v ktorom sú rozpísané hlavné linky príbehov celej série a nové postavy. Následne sa stretávame s producentom Petrom Kelíškom a spoločne vymýšľame, čo sa k danej postave a jej charakteru najviac hodí,“ prezradili kostymérky.
Diváci si mohli všimnúť dve nové postavy v seriáli – podnikateľku Adelu Brunovskú, ktorú stvárňuje Nela Pocisková a Nemku Astrid Höss, ktorej sa zhostila Adriana Novakov. Ide o záporné charaktery, ktoré chceli kostymérky od seba odlíšiť. „Astrid pripadla červená farebná paleta a Adele zelená. Siluetovo sme volili zložitejšie a zaujímavejšie strihy, pretože obidve patria k vyššej vrstve,“ dodali.
Ak by ste čakali, že im boli veci kupované v obchode a následne upravené, ste na omyle. „Obidve postavy majú šitý celý šatník,“ ozrejmili odborníčky, ktoré sa snažia farebnosť zvoliť podľa charakteru postavy, ale tiež prihliadajú na to, aby sa hodila samotnej herečke. „Napríklad Klára/Kristína Svarinská má určenú ako dominantnú farbu modrú a jej odtiene,“ objasnili výtvarníčky.
