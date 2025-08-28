Blíži sa najdramatickejšia séria. Tvorcovia Dunaja, k vašim službám odhalili zákulisie seriálu ešte pred odvysielaním

Nové príbehy postáv pomaly ožívajú a sľubujú dramatické zvraty a zaujímavé momenty, z ktorých budú diváci v nemom úžase. Už 2. septembra prichádza na obrazovky najúspešnejší slovenský seriál a obnoví tak ošiaľ, ktorý spôsobil. Hoci si treba počkať ešte pár dní, už teraz tvorcovia postupne prezrádzajú, o čom bude jedenásta séria, ktorá bude očividne iná než tie predošlé.
Ešte predtým, než sa budú môcť diváci pohodlne usadiť vo svojich kreslách pred televíznymi obrazovkami, tvorcovia Dunaja, k vašim službám ponúkli menší náhľad do novej série, ktorá nebude mať núdzu o „nervydrásajúce“ okamihy. Riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza Alexandra Dubovská spolu s kreatívnou producentkou Soňou Čermákovou Uličnou zavítali do markizáckeho Telerána, aby prezradili viac.
Je nezvyčajné, že sa seriál natáča už tretí rok
Hoci si to mnohí neuvedomujú, ohlásenie začiatku jedenástej série znie miestami až neuveriteľne. Ide už o tri roky, počas ktorých seriál prináša divákom pohľad na osudy ich obľúbených hrdinov v neľahkom období. Ako uviedla Alexandra Dubovská, je to nezvyčajné, no úspech ju príliš neprekvapil.
„Ja musím povedať, že som to čakala, lebo som to strašne chcela a strašne som tomu verila. Pre mňa to bola veľmi zaujímavá téma. Myslím si, že sa nám podaril brutálne dobrý casting,“ dodala a pozrela sa s úsmevom na Kristínu Svarinskú, ktorá sedela vedľa nej a v seriáli je už od začiatku ako predavačka Klára.
Zdá sa, že nemala pochybnosti. „Verila som tomu, ale áno, je to celkom neobvyklé, že sme v treťom roku, tie série a seriály tak začínajú postupne klesať a divák si už povie, že toho má trošku dosť, no u toho Dunaja to tak nie je. Ten Dunaj naopak stúpa a počet divákov sa zväčšuje,“ pochvaľuje si Alexandra, podľa ktorej stojí za úspešnosťou seriálu okrem iného silný dej, ktorý drží divákov v napätí.
