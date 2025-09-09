Odhalil zákulisie natáčania novej série. Herec z Ranča vyšiel s pravdou von o silnom momente, ktorý bol preňho ťažký

Fanúšikovia sa dočkali vidieckeho seriálu, ktorý nastúpil na televízne obrazovky 1. septembra a nadviazal tak na dramatické finále prvej série. Epizódy plné emócií, vnútorných bojov, napínavých momentov, ale i nových postáv prinesie postupne nová séria, v ktorej sa obyvatelia ranča spamätávajú z veľkej straty. Súčasťou deja je aj Robo, ktorý čelí osobným démonom, no zároveň sa snaží ochrániť celý ranč a dáva pozor na svojho brata a babku Maru.
Skalní priaznivci tohto výnimočného seriálu si všimli, že postava Roba má náročný charakter, no i napriek tomu ju herec Róbert Sipos stvárňuje veľmi dôveryhodne. Možno ho považovať za akéhosi čudáka, ktorý si však prešiel určitým prerodom a zapojil sa do záchrannej akcie potom, ako zamestnanec ranča Dano uniesol psychiatričku Veroniku, ktorú hrá Veronika Meszárošová, partnerka Róberta Siposa v reálnom živote.
Čo mu dalo účinkovanie v dvoch úspešných projektoch?
Herec je známy tiež z kriminálno-dramatického seriálu Vina. Už na prvý pohľad je každému jasné, že oba projekty sú úplne iné.
„Pre mňa bolo zaujímavé, že som mal možnosť spolupracovať s dvomi odlišnými produkciami. Človek sa na jednej strane spozná s novým kolektívom. V mnohých ohľadoch sa zoznámi s inými prístupmi k rôznym produkčným a organizačným záležitostiam. Obohatí sa na mnohých frontoch vrátane režijno-hereckej spolupráce,“ dodal herec exkluzívne pre interez.sk a zároveň porovnal, v čom je Ranč iný od Viny.
„No a na druhej strane zase pracuje s ľuďmi, ktorých už pozná, sú mu známe organizačné princípy, a tak ďalej. A teda sa, samozrejme, cíti viac „ako v obývačke“,“ pokračoval.
